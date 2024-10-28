ИИ Project Jarvis будет самостоятельно управлять браузером Chrome

Google планирует представить в декабре революционный продукт — ИИ Project Jarvis, способный управлять веб-браузером пользователя. Искусственный интеллект будет выполнять повседневные онлайн-задач, таких как поиск информации, онлайн-покупки и бронирование билетов. Project Jarvis, будет работать непосредственно в браузере Chrome. Он сможет анализировать снимки экрана и реагировать на текстовые команды, выполняя действия от имени пользователя. Появление Project Jarvis станет значительным шагом вперёд для браузинга. Поэтому даже пользователи с минимальным опытом работы с ИИ смогут эффективно решать сложные задачи. В основе Jarvis лежит будущая версия нейросети Gemini, что обещает высокую эффективность и функциональность.

Кроме Google, над подобными проектами работают и другие компании. Например, Anthropic с CUA (Computer User Agent) и Microsoft с Copilot Vision. Стоит отметить, что внедрение таких ИИ-агентов сопряжено с определёнными рисками. Прежде всего, это касается безопасности персональных данных. Они могут быть подвержены утечке при автоматическом заполнении форм и совершении покупок. В связи с этим, крайне важно обеспечить надёжную защиту информации и минимизировать риски, связанные с доступом ИИ к личным данным.

Для Google, находящегося под пристальным вниманием антимонопольных органов, любой инцидент, связанный с нарушением безопасности данных, может иметь серьёзные последствия. Поэтому, разработка и внедрение Project Jarvis потребуют тщательного анализа и решения вопросов безопасности и конфиденциальности. В целом, Project Jarvis обещает существенно изменить взаимодействие пользователей с интернетом. Однако, реализация проекта требует пристального внимания к вопросам безопасности данных и защиты пользовательской информации.

Источник — theinformation