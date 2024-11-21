Google заставляют продать браузер Chrome

Министерство юстиции США (МЮ) выпустило документ, в котором требует раздела Google, включая продажу браузера Chrome и ограничение влияния Android. МЮ считает, что продажа Chrome положит конец контролю Google над этим важнейшим инструментом доступа к поиску. Это позволит конкурентам получить доступ к браузеру, который для многих является основным способом выхода в интернет.

В иске также говорится о необходимости прекращения Google продвигать свою поисковую систему на Android. Если это невозможно, то, по мнению МЮ, следует потребовать продажу самой операционной системы. МЮ также предложил Google разделять результаты поиска и продавать данные о запросах. Это поможет конкурентам и стартапам в сфере искусственного интеллекта. Google назвала предложение МЮ «шокирующим» и заявила, что оно нанесет ущерб потребителям. Компания подчеркнула, что предложение МЮ выходит за рамки решения суда. Это затронет множество продуктов Google, которыми пользуются люди ежедневно.

История началась в 2020 году с иска МЮ и ряда штатов. Они обвиняли Google в выплате миллиардов производителям устройств для установки своей поисковой системы по умолчанию. В августе этого года суд признал Google монополистом, использующим свое положение для завышения цен на текстовую рекламу. Google контролирует около 90% рынка поисковых систем, обрабатывая миллиарды запросов ежедневно. Предложения МЮ о разделении Google основаны на этом решении суда. Однако, изменение политического климата может существенно повлиять на ситуацию. Google в своем заявлении, по-видимому, обращается к новой администрации, указывая на угрозы безопасности и другие потенциальные проблемы.

Сейчас ситуация находится на ранней стадии, и впереди много судебных разбирательств и апелляций. Однако, это может серьезно изменить работу Google Chrome и всего интернета, так как более 60% веб-взаимодействий начинаются с поисковых запросов, большинство из которых осуществляется через Google.

Источник — engadget