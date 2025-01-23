Главная » Виртуальная реальность Google инвестирует $250 млн в XR: Покупка части бизнеса HTC и планы развития Виртуальная реальность Google инвестирует $250 млн в XR: Покупка части бизнеса HTC и планы развития Владислав Ильин 4 Просмотра

Как стало известно, Google заключила сделку с тайваньской компанией HTC, приобретя часть её подразделения, связанного с технологиями расширенной реальности (XR). Сумма соглашения составила $250 млн. Этот шаг усиливает позиции Google в сфере виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, особенно после недавнего анонса платформы Android XR.

Детали сделки

По условиям договора, часть инженеров HTC VIVE присоединится к команде Google. Кроме того, компания получит неисключительные права на интеллектуальную собственность в области XR. При этом HTC сохраняет полный доступ к своим технологиям и сможет продолжать их развитие — это важно для поддержания конкурентоспособности бренда на рынке.

Не первый опыт сотрудничества

Для Google и HTC это уже вторая крупная сделка. В 2017 году Google купила подразделение HTC по производству смартфонов за $1,1 млрд. Новое соглашение подтверждает, что партнёрство остаётся стратегически важным для обеих сторон даже спустя годы.

Зачем это Google?

Как отметили в компании, приобретение ускорит развитие Android XR — платформы, которая станет основой для гарнитур и умных очков нового поколения. Сейчас технологические гиганты, включая Apple и Meta, активно борются за лидерство в VR/AR-рынке. Например, Meta уже имеет сильные позиции благодаря Oculus, а Apple недавно анонсировала свои AR-очки. Для Google эта сделка — способ не отстать в технологической гонке.

Что дальше?

Компании также заявили, что планируют искать новые точки для совместных проектов. Это может означать как разработку устройств, так и интеграцию программных решений. Эксперты считают, что такой альянс способен усилить инновационный потенциал обеих сторон.

Почему это важно?

Информация будет полезна не только специалистам в области VR/AR, но и всем, кто следит за трендами в технологиях. Сделка демонстрирует, как крупные игроки перестраивают стратегии, чтобы захватить лидерство в перспективной нише XR, которая, по прогнозам, к 2030 году может стать многомиллиардным рынком.

Источник — Techcrunch