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Виртуальная реальность

Google инвестирует $250 млн в XR: Покупка части бизнеса HTC и планы развития

Владислав Ильин Владислав Ильин
23.01.2025
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Google XR

Как стало известно, Google заключила сделку с тайваньской компанией HTC, приобретя часть её подразделения, связанного с технологиями расширенной реальности (XR). Сумма соглашения составила $250 млн. Этот шаг усиливает позиции Google в сфере виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, особенно после недавнего анонса платформы Android XR.

Детали сделки

По условиям договора, часть инженеров HTC VIVE присоединится к команде Google. Кроме того, компания получит неисключительные права на интеллектуальную собственность в области XR. При этом HTC сохраняет полный доступ к своим технологиям и сможет продолжать их развитие — это важно для поддержания конкурентоспособности бренда на рынке.

Не первый опыт сотрудничества

Для Google и HTC это уже вторая крупная сделка. В 2017 году Google купила подразделение HTC по производству смартфонов за $1,1 млрд. Новое соглашение подтверждает, что партнёрство остаётся стратегически важным для обеих сторон даже спустя годы.

Зачем это Google?

Как отметили в компании, приобретение ускорит развитие Android XR — платформы, которая станет основой для гарнитур и умных очков нового поколения. Сейчас технологические гиганты, включая Apple и Meta, активно борются за лидерство в VR/AR-рынке. Например, Meta уже имеет сильные позиции благодаря Oculus, а Apple недавно анонсировала свои AR-очки. Для Google эта сделка — способ не отстать в технологической гонке.

Что дальше?

Компании также заявили, что планируют искать новые точки для совместных проектов. Это может означать как разработку устройств, так и интеграцию программных решений. Эксперты считают, что такой альянс способен усилить инновационный потенциал обеих сторон.

Почему это важно?

Информация будет полезна не только специалистам в области VR/AR, но и всем, кто следит за трендами в технологиях. Сделка демонстрирует, как крупные игроки перестраивают стратегии, чтобы захватить лидерство в перспективной нише XR, которая, по прогнозам, к 2030 году может стать многомиллиардным рынком.

Источник — Techcrunch

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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