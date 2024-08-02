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Интернет и ПО

Google Chrome получит три новые функции на основе ИИ

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.08.2024
2 Просмотра 0
Google Chrome получит три новые функции на основе ИИ

В ближайшее время Chrome получит три новые функции работающие на основе моделей искусственного интеллекта Google AI и Gemini, которые сделают использование браузера ещё удобнее, как дома, так и на работе.

Новый способ поиска с помощью Google Lens в Chrome для ПК

Одно из последних обновлений Chrome позволит пользователям ПК использовать возможности Google Lens прямо в браузере. Эта функция упростит поиск информации по изображениям, находящимся в интернете, без необходимости покидать текущую вкладку. Для активации достаточно кликнуть на иконку Google Lens в адресной строке или воспользоваться контекстным меню. После этого на боковой панели появятся визуальные совпадения и результаты поиска, которые можно детализировать с помощью мультипоиска, задавая уточняющие вопросы и получая комплексную информацию из разных источников.

Вы можете использовать Google Lens в Chrome Desktop, чтобы узнать больше о растении. Google Lens распознает, что растение на картинке — это швейцарское сырное растение, также известное как Monstera. Когда вы задаёте подробный уточняющий вопрос, вы можете увидеть обзор AI на боковой панели, чтобы узнать больше.
С помощью Google Lens можно выбрать текст из видеолекции, например математическое уравнение, и быстро получить описание на боковой панели Chrome, чтобы узнать о нем больше.
Вы можете использовать Google Lens, чтобы упростить совершение покупок в Интернете, например, идентифицируя этот рюкзак по видео, которое вы смотрите, а затем найдя его в нужном вам цвете на боковой панели Chrome вместе с информацией о том, где его можно купить.

Сравнение товаров на разных сайтах с помощью Tab Compare

Функция Tab Compare, которая скоро появится в США, позволит сравнивать товары на различных сайтах, не переключаясь между вкладками. ИИ сгенерирует сравнительный обзор продуктов, облегчая выбор, например, при поиске нового Bluetooth-колонки для поездки.

Функция Tab Compare

Улучшенная история просмотров

История просмотров Chrome также станет более интуитивной благодаря ИИ. Пользователи смогут задавать вопросы в разговорной форме, например о посещённых магазинах мороженого на прошлой неделе, и получать релевантные результаты. Эта функция будет доступна для включения или отключения в настройках и не затронет данные, собранные в режиме инкогнито.

История просмотров Chrome

Интеграция ИИ в Chrome направлена на упрощение повседневных задач и улучшение доступа к информации, предвещая дальнейшее развитие возможностей браузера.

Источник — blog.google

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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