Google Chrome получит три новые функции на основе ИИ

В ближайшее время Chrome получит три новые функции работающие на основе моделей искусственного интеллекта Google AI и Gemini, которые сделают использование браузера ещё удобнее, как дома, так и на работе.
Новый способ поиска с помощью Google Lens в Chrome для ПК
Одно из последних обновлений Chrome позволит пользователям ПК использовать возможности Google Lens прямо в браузере. Эта функция упростит поиск информации по изображениям, находящимся в интернете, без необходимости покидать текущую вкладку. Для активации достаточно кликнуть на иконку Google Lens в адресной строке или воспользоваться контекстным меню. После этого на боковой панели появятся визуальные совпадения и результаты поиска, которые можно детализировать с помощью мультипоиска, задавая уточняющие вопросы и получая комплексную информацию из разных источников.
Сравнение товаров на разных сайтах с помощью Tab Compare
Функция Tab Compare, которая скоро появится в США, позволит сравнивать товары на различных сайтах, не переключаясь между вкладками. ИИ сгенерирует сравнительный обзор продуктов, облегчая выбор, например, при поиске нового Bluetooth-колонки для поездки.
Улучшенная история просмотров
История просмотров Chrome также станет более интуитивной благодаря ИИ. Пользователи смогут задавать вопросы в разговорной форме, например о посещённых магазинах мороженого на прошлой неделе, и получать релевантные результаты. Эта функция будет доступна для включения или отключения в настройках и не затронет данные, собранные в режиме инкогнито.
Интеграция ИИ в Chrome направлена на упрощение повседневных задач и улучшение доступа к информации, предвещая дальнейшее развитие возможностей браузера.
Источник — blog.google