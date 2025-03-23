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Виртуальная реальностьЭлектроника и техника

Умные очки Samsung могут представить вместе с XR-гарнитурой

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.03.2025
7 Просмотров 0
Умные очки Samsung могут представить вместе с XR-гарнитурой

Samsung разрабатывает умные очки с дополненной реальностью (AR) под кодовым названием Haean. Кроме того, имеются мнения, что эти очки представят до конца года. Разработка происходит параллельно с гарнитурой Android XR (расширенной реальности) в сотрудничестве с Google, известной как Project Moohan.

По данным южнокорейского издания ET News, Samsung стремится создать дизайн, который подходит для любой формы лица. Очки Haean будут поддерживать управление жестами, что позволит уменьшить количество кнопок на устройстве.

Предполагается, что умные очки Samsung представит очки вместе с гарнитурой Android XR. Кроме того, компания уже активно рассказывает о разработке гарнитуры.

После нескольких неудачных попыток других технологических гигантов, таких как Google с Google Glass, концепция умных очков набирает популярность. Однако сейчас, только очки Ray-Ban Meta*+ Smart Glasses являются лидерами на рынке.

И теперь Samsung планирует выйти на рынок умных очков со своим собственным продуктом. Слухи об умных очках Samsung ходят уже давно, и название Samsung Glasses упоминается в торговой марке, зарегистрированной в 2023 году.

Мы считаем, что будущие смарт-очки Samsung будут работать на чипе Qualcomm и иметь встроенную камеру. По некоторой информации, Samsung стремится создать устройство, которое будет иметь доступную цену.

Ранее, инсайдеры считали, что характеристики новых очков сообщат во время презентации Samsung Galaxy S25 в январе, но этого не произошло. Теперь мы ждем, что подробности о новых очках раскроют в течение следующих девяти месяцев.

*Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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