Samsung представит Project Moohan — первую XR-гарнитуру

Пару месяцев назад Samsung представила свой первый прототип гарнитуры расширенной реальности (XR) под названием Project Moohan. Хотя компания и показывала её на январском мероприятии Galaxy Unpacked, никому не разрешили её попробовать. Но уже завтра, на Mobile World Congress (MWC) 2025, все смогут увидеть Project Moohan в действии.

Samsung объявила, что покажет свою первую Android XR-гарнитуру на MWC 2025 в Барселоне. Project Moohan — первое устройство, работающее на Android XR. Это специальная версия Android, разработанная для XR-устройств, таких как гарнитуры и очки. В ней используется продвинутая версия Gemini, мультимодального AI-помощника.

Некоторые приложения Google, включая Google Maps и YouTube, оптимизировали для работы на весь экран. Кроме того, гарнитура оснащена парой OLED-дисплеев с высокой частотой обновления и процессором Snapdragon XR2+ Gen 2. Наконец, Project Moohan будет оборудована двумя камерами для отслеживания взгляда и как минимум восемью фронтальными камерами. Стоит отметить, что управлять гарнитурой можно с помощью комбинации жестов глазами, руками и пальцами. Также есть информация, что гарнитурой можно управлять с помощью специальных контроллеров движения.

Когда пользователь надевает гарнитуру, линзы настраиваются автоматически. Питание осуществляется от внешнего аккумулятора, который подключается через порт USB Type-C с одной стороны и запатентованный порт с другой.

Посетители MWC смогут ознакомиться с гарнитурой и другими функциями искусственного интеллекта, представленными Samsung на стенде Galaxy Experience в Fira Gran Via, зал 3, в Барселоне, Испания. Вместе с тем, Samsung позиционирует Project Moohan, как первую гарнитуру Android XR, которая позволит заглянуть в будущее расширенной реальности на базе искусственного интеллекта.