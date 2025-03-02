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Samsung представит Project Moohan — первую XR-гарнитуру

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.03.2025
4 Просмотра 0
Samsung представит Project Moohan - первую XR-гарнитуру

Пару месяцев назад Samsung представила свой первый прототип гарнитуры расширенной реальности (XR) под названием Project Moohan. Хотя компания и показывала её на январском мероприятии Galaxy Unpacked, никому не разрешили её попробовать. Но уже завтра, на Mobile World Congress (MWC) 2025, все смогут увидеть Project Moohan в действии.

Samsung объявила, что покажет свою первую Android XR-гарнитуру на MWC 2025 в Барселоне. Project Moohan — первое устройство, работающее на Android XR. Это специальная версия Android, разработанная для XR-устройств, таких как гарнитуры и очки. В ней используется продвинутая версия Gemini, мультимодального AI-помощника.

Некоторые приложения Google, включая Google Maps и YouTube, оптимизировали для работы на весь экран. Кроме того, гарнитура оснащена парой OLED-дисплеев с высокой частотой обновления и процессором Snapdragon XR2+ Gen 2. Наконец, Project Moohan будет оборудована двумя камерами для отслеживания взгляда и как минимум восемью фронтальными камерами. Стоит отметить, что управлять гарнитурой можно с помощью комбинации жестов глазами, руками и пальцами. Также есть информация, что гарнитурой можно управлять с помощью специальных контроллеров движения.

Когда пользователь надевает гарнитуру, линзы настраиваются автоматически. Питание осуществляется от внешнего аккумулятора, который подключается через порт USB Type-C с одной стороны и запатентованный порт с другой.

Посетители MWC смогут ознакомиться с гарнитурой и другими функциями искусственного интеллекта, представленными Samsung на стенде Galaxy Experience в Fira Gran Via, зал 3, в Барселоне, Испания. Вместе с тем, Samsung позиционирует Project Moohan, как первую гарнитуру Android XR, которая позволит заглянуть в будущее расширенной реальности на базе искусственного интеллекта.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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