Apple Watch следующих поколений получат камеру

Согласно информации от авторитетного аналитика Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует добавить камеру в Apple Watch для реализации функций искусственного интеллекта, таких как визуальный интеллект. Ожидается, что камеры появятся в часах Apple уже в 2027 году. В стандартной модели Apple Watch камеру встроят в область экрана. В версии Ultra ее, скорее всего, разместят на боковой грани рядом с колесиком Digital Crown.

Имея камеру Apple Watch смогут «видеть внешний мир» и использовать искусственный интеллект для предоставления информации. Аналогичные планы есть и для AirPods, над которыми, по некоторым данным, Apple также работает. Функции визуального интеллекта, которые будут использовать эти устройства, впервые появились в iPhone 16 и позволяют, например, добавлять детали из флаера мероприятия в календарь или искать информацию о ресторане.

Развитие визуального интеллекта и других функций искусственного интеллекта в носимых устройствах Apple во многом зависит от Майка Роквелла, который теперь отвечает за обновление Siri. Роквелл ранее отвечал за Vision Pro и, как сообщается, продолжит работу над visionOS. Вероятно, что это программное обеспечение будет использоваться в другом носимом устройстве Apple. Оно, скорее всего, будет иметь большой компонент ИИ, но это произойдет еще через несколько лет: очки дополненной реальности в духе концепции Orion, которую Meta* продемонстрировала в прошлом году.

*Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ