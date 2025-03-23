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Умные часы и браслетыЭлектроника и техника

Apple Watch следующих поколений получат камеру

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.03.2025
11 Просмотров 0
В следующих Apple Watch появится камера

Согласно информации от авторитетного аналитика Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует добавить камеру в Apple Watch для реализации функций искусственного интеллекта, таких как визуальный интеллект. Ожидается, что камеры появятся в часах Apple уже в 2027 году. В стандартной модели Apple Watch камеру встроят в область экрана. В версии Ultra ее, скорее всего, разместят на боковой грани рядом с колесиком Digital Crown.

Имея камеру Apple Watch смогут «видеть внешний мир» и использовать искусственный интеллект для предоставления информации. Аналогичные планы есть и для AirPods, над которыми, по некоторым данным, Apple также работает. Функции визуального интеллекта, которые будут использовать эти устройства, впервые появились в iPhone 16 и позволяют, например, добавлять детали из флаера мероприятия в календарь или искать информацию о ресторане.

Развитие визуального интеллекта и других функций искусственного интеллекта в носимых устройствах Apple во многом зависит от Майка Роквелла, который теперь отвечает за обновление Siri. Роквелл ранее отвечал за Vision Pro и, как сообщается, продолжит работу над visionOS. Вероятно, что это программное обеспечение будет использоваться в другом носимом устройстве Apple. Оно, скорее всего, будет иметь большой компонент ИИ, но это произойдет еще через несколько лет: очки дополненной реальности в духе концепции Orion, которую Meta* продемонстрировала в прошлом году.

*Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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