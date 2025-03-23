Чем Huawei Pura X отличается от других складных смартфонов?

Huawei Pura X, новый складной смартфон, предлагает свежие идеи в категории. В отличие от других складных смартфонов, таких как Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, Pura X имеет уникальный дизайн.

Новый взгляд на складные дисплеи

Pura X отличается широким соотношением сторон экрана 16:10. В разложенном виде 6,3-дюймовый OLED-экран короче, но шире, чем у конкурентов. Это делает просмотр видео и редактирование документов более удобным.

Снаружи Huawei Pura X имеет 3,5-дюймовый квадратный OLED-дисплей для быстрого доступа к уведомлениям и элементам управления камерой. Шарнир изготовлен из титанового сплава, а также имеется защита от воды IPX8.

Больше аккумулятора, лучше камеры

Pura X оснащен аккумулятором емкостью 4720 мАч. Это позволяет смартфону лучше поддерживать дисплей и высокую частоту обновления.

Huawei Pura X имеет тройную заднюю камеру: 50-мегапиксельный основной датчик, 40-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 8-мегапиксельный телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 10,7 МП.

Изменение HarmonyOS

Pura X работает на HarmonyOS 5, что означает отсутствие сервисов Google и совместимости с приложениями Android. Вместо этого, телефон использует экосистему Huawei.

По некоторым данным, в Huawei Pura X используется чипсет Kirin 9020 и графический процессор HiSilicon Maleoon 920. Он также имеет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.

Цена Pura X начинается примерно с 1037 долларов.