Apple Watch SE с пластиковым корпусом в этом году не будет

Согласно последним данным от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple откажется от планов по выпуску Watch SE c пластиковым корпусом в этом году.

В своем информационном бюллетене Power On, Гурман отметил, что выпуск пластиковых Watch SE находится «под угрозой» из-за проблем с дизайном и стоимостью. Команда дизайнеров Apple недовольна внешним видом пластикового корпуса, а производственная группа не может существенно снизить стоимость пластикового корпуса по сравнению с существующим алюминиевым.

Гурман впервые упомянул о возможности выпуска более доступных Apple Watch SE с ярким пластиковым дизайном еще в прошлом году. Предполагалось, что такие часы могли бы привлечь внимание родителей, желающих приобрести Apple Watch для своих детей.

Ну и конечно же, цена данных часов должна была быть ниже. Текущая модель Watch SE, выпущенная в 2022 году, продается в США по цене от 249 долларов.