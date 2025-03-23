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Умные часы и браслетыЭлектроника и техника

Apple Watch SE с пластиковым корпусом в этом году не будет

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.03.2025
6 Просмотров 0
Apple Watch SE с пластиковым корпусом в этом году не будет

Согласно последним данным от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple откажется от планов по выпуску Watch SE c пластиковым корпусом в этом году.

В своем информационном бюллетене Power On, Гурман отметил, что выпуск пластиковых Watch SE находится «под угрозой» из-за проблем с дизайном и стоимостью. Команда дизайнеров Apple недовольна внешним видом пластикового корпуса, а производственная группа не может существенно снизить стоимость пластикового корпуса по сравнению с существующим алюминиевым.

Гурман впервые упомянул о возможности выпуска более доступных Apple Watch SE с ярким пластиковым дизайном еще в прошлом году. Предполагалось, что такие часы могли бы привлечь внимание родителей, желающих приобрести Apple Watch для своих детей.

Ну и конечно же, цена данных часов должна была быть ниже. Текущая модель Watch SE, выпущенная в 2022 году, продается в США по цене от 249 долларов.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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