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Умные часы Realme Watch S2 получат аккумулятор на 380 мАч

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.06.2024
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Умные часы Realme Watch S2 получат аккумулятор на 380 мАч

Для фанатов бренда Realme, ожидающих выхода новой серии умных часов Watch S, которая была представлена в 2020 году, появились хорошие новости. Согласно информации, недавно опубликованной на сайте сертификации FCC, скоро может появиться новая модель в этой серии — Realme Watch S2.

В документации FCC под номером модели RMW2401 и идентификатором 2AUYFRMW2401 раскрыты некоторые детали будущего гаджета. Предполагается, что Realme Watch S2 будут оборудованы батареей на 380 мАч, что незначительно меньше по сравнению с батареей ёмкостью 390 мАч их предшественника. Зарядное устройство имеет номер модели A152A-090200U-CN1, что намекает на возможность поддержки 5-ваттной зарядки.

Realme Watch S2 FCC сертификация

Из заявки FCC также известно, что Watch S2 будут иметь круглую кнопку с правой стороны и рядом с ней — заводную головку, а снизу, вероятно, разместится кластер датчиков.

Realme Watch S2 FCC сертификация

Пока что информации немного, но данные из FCC дают понять, что анонс Realme Watch S2 может состояться в ближайшем будущем.

Realme Watch S2 станут продолжением линейки Watch S. Вспомним ключевые характеристики Realme Watch S: они оснащены 1,3-дюймовым круглым сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением 360 x 360 пикселей, металлическим корпусом и сменным ремешком.

Аккумулятор на 390 мАч обеспечивает до 20 дней работы без подзарядки. Устройство не поддерживает GPS, но имеет Bluetooth 5.0 и совместимость с Android и iOS.

Часы имеют множество спортивных режимов, возможность установки различных циферблатов, уведомления о звонках и сообщениях, функцию поиска телефона, управление камерой, музыкой на расстоянии и многое другое. Кроме того, в них есть датчик сердцебиения, мониторинг уровня кислорода в крови, и 3-осевой акселерометр.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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