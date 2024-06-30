Умные часы Realme Watch S2 получат аккумулятор на 380 мАч

Для фанатов бренда Realme, ожидающих выхода новой серии умных часов Watch S, которая была представлена в 2020 году, появились хорошие новости. Согласно информации, недавно опубликованной на сайте сертификации FCC, скоро может появиться новая модель в этой серии — Realme Watch S2.

В документации FCC под номером модели RMW2401 и идентификатором 2AUYFRMW2401 раскрыты некоторые детали будущего гаджета. Предполагается, что Realme Watch S2 будут оборудованы батареей на 380 мАч, что незначительно меньше по сравнению с батареей ёмкостью 390 мАч их предшественника. Зарядное устройство имеет номер модели A152A-090200U-CN1, что намекает на возможность поддержки 5-ваттной зарядки.

Из заявки FCC также известно, что Watch S2 будут иметь круглую кнопку с правой стороны и рядом с ней — заводную головку, а снизу, вероятно, разместится кластер датчиков.

Пока что информации немного, но данные из FCC дают понять, что анонс Realme Watch S2 может состояться в ближайшем будущем.

Realme Watch S2 станут продолжением линейки Watch S. Вспомним ключевые характеристики Realme Watch S: они оснащены 1,3-дюймовым круглым сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением 360 x 360 пикселей, металлическим корпусом и сменным ремешком.

Аккумулятор на 390 мАч обеспечивает до 20 дней работы без подзарядки. Устройство не поддерживает GPS, но имеет Bluetooth 5.0 и совместимость с Android и iOS.

Часы имеют множество спортивных режимов, возможность установки различных циферблатов, уведомления о звонках и сообщениях, функцию поиска телефона, управление камерой, музыкой на расстоянии и многое другое. Кроме того, в них есть датчик сердцебиения, мониторинг уровня кислорода в крови, и 3-осевой акселерометр.