Huawei, возможно, работает над созданием нового процессора

Стало известно, что компания Huawei активно занимается разработкой нового поколения ядер Taishan, которые должны превзойти по производительности и энергоэффективности существующие ядра Kirin 9000s. Это может способствовать значительному улучшению характеристик будущих процессоров Kirin.

В тестах Geekbench 5 новые ядра достигли 350 баллов в одноядерном режиме, в то время как ядра Kirin 9000s набрали 200 баллов. В процессорах Kirin 9000s на данный момент применяются энергоэффективные ядра Cortex-A510, которые были использованы в чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 еще в 2022 году.

Кроме того, ходят слухи о том, что Huawei работает над процессором Kirin для компьютеров с архитектурой Taishan V130, который может конкурировать с процессором M3 от Apple.

В более ранней утечке информации упоминалось, что в серии смартфонов Mate 70 может быть использована новая архитектура процессора, возможно, оснащенная передовым 5-нм чипсетом, что указывает на прогресс в технологиях смартфонов от Huawei.

Тем не менее, официального подтверждения от Huawei относительно этих новостей пока не последовало, поэтому к данной информации следует относиться с долей скептицизма.

Обсуждения вокруг нового чипсета Kirin и его процессорной архитектуры продолжаются, но они противоречат предыдущим заявлениям Huawei о фокусе на улучшении текущих 7-нм чипов, а не на разработке новых технологий. К тому же, санкции США ограничивают возможности Huawei в получении доступа к передовым технологиям в области производства чипов, что влияет на технологическую конкурентоспособность компании.

На данный момент детали слухов остаются неопределенными. Ожидается, что в ближайшее время появится дополнительная информация, которая поможет прояснить ситуацию вокруг этой развивающейся истории.

Источник — x.com