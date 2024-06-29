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Появились новые изображения Samsung Galaxy Watch 7 и Watch Ultra

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.06.2024
5 Просмотров 0
Появились новые изображения Samsung Galaxy Watch 7 и Watch Ultra

Samsung официально сообщила о проведении Galaxy Unpacked, которое состоится в Париже 10 июля. На этом мероприятии ожидается презентация новых моделей складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, а также выход новых умных часов Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra и наушников из серии Galaxy Buds3.

Что касается умных часов Galaxy Watch 7, недавно были опубликованы изображения, которые демонстрируют их различные цветовые варианты с разных углов. Дизайн Galaxy Watch 7 напоминает предыдущую модель Watch 6, однако отличается использованием нового силиконового ремешка. Представлены три цветовых решения для Galaxy Watch 7: серебристый корпус с белым ремешком, зелёный и кремовый варианты.

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Galaxy Watch Ultra будут представлены также в трех цветовых вариантах: серебристом с белым ремешком, двухцветной черно-темно-серой модели и черном с оранжевым ремешком.

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Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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