Появились новые изображения Samsung Galaxy Watch 7 и Watch Ultra

Samsung официально сообщила о проведении Galaxy Unpacked, которое состоится в Париже 10 июля. На этом мероприятии ожидается презентация новых моделей складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, а также выход новых умных часов Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra и наушников из серии Galaxy Buds3.

Что касается умных часов Galaxy Watch 7, недавно были опубликованы изображения, которые демонстрируют их различные цветовые варианты с разных углов. Дизайн Galaxy Watch 7 напоминает предыдущую модель Watch 6, однако отличается использованием нового силиконового ремешка. Представлены три цветовых решения для Galaxy Watch 7: серебристый корпус с белым ремешком, зелёный и кремовый варианты.

Galaxy Watch Ultra будут представлены также в трех цветовых вариантах: серебристом с белым ремешком, двухцветной черно-темно-серой модели и черном с оранжевым ремешком.

Источник — androidheadlines.com