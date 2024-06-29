Apple пытается найти поставщиков для удешевления Vision Pro

На данный момент Sony является единственным поставщиком 4K micro-OLED дисплеев для Apple Vision Pro. В силу ограниченности выпуска экранов, их стоимость поднимается до значительных высот. Это является одной из причин, по которым цена производства гарнитуру дополненной реальности от Apple достигает отметки в 1542 долларов, причем большая часть издержек приходится на данные micro-OLED панели. Однако Apple рассматривает варианты расширения своего круга поставщиков для создания более доступных моделей устройства. По слухам, компания направила запросы к Samsung и LG — компаниям, которые уже являются частью поставочной цепи Apple.

В попытках сократить расходы на экраны и предложить потребителям менее дорогие версии Apple Vision Pro, аналитик Брэд Линч упомянул запросы, отправленные Samsung и LG относительно возможности производства 2.1-дюймовых дисплеев WOLED CF. Ранее сообщалось о приостановке работы над новой топовой моделью гарнитуры, что подчеркивает стремление Apple к разработке более доступного варианта Apple Vision Pro. Однако одним из ключевых вызовов для компании является удешевление продукта без потери его основных функциональных возможностей.

Диверсификация поставщиков может стать решением этой проблемы, учитывая многолетний опыт Samsung и LG в поставке разнообразных OLED-панелей для Apple. Но есть трудности: LG в настоящее время не имеет производственной линии для WOLED CF, а создание таковой с нуля — задача не из легких. Samsung, в свою очередь, располагает необходимым производством, но оно занято заказами других клиентов и не соответствует спецификациям, предъявляемым Apple.

Были слухи о переговорах Apple с китайскими производителями дисплеев SeeYA и BOE, но, по всей видимости, они не увенчались успехом. Предполагается, что бюджетная версия Apple Vision Pro может появиться на рынке примерно в 2025 году. Остается наблюдать, сможет ли Apple решить все возникшие перед ней задачи к этому сроку.