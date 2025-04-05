Ультратонкий смартфон Galaxy S25 Edge представят 13 мая

Начался обратный отсчет до выхода Samsung Galaxy S25 Edge, который должен поразит пользователей своей тонкостью.

На мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоялось 22 января, Samsung впервые продемонстрировала будущую модель, но официальные данные о ее характеристиках и дате выхода пока не объявлены. Однако инсайдеры уже раскрыли предполагаемую дату запуска устройства.

Когда будет представлен Galaxy S25 Edge?

Изначально презентация S25 Edge ожидалась в конце апреля, но, согласно последним данным, релиз будет отложен. Надежные источники сообщают, что устройство можно ожидать 13 мая, однако Samsung ещё не дала официального подтверждения этой дате.

Дизайн и цветовые решения

Galaxy S25 Edge будет доступен в трёх цветах: черном, синем и серебристом. Одной из ключевых особенностей дизайна станет двойная камера, расположенная в правом верхнем углу корпуса. Корпус устройства также привлекает внимание своей минимальной толщиной в 5,84 мм и рамой из титана.

Характеристики устройства

Экран: Смартфон оснащён 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K и поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Смартфон оснащён 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Память: Предусмотрено 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.

Предусмотрено 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Камера: Основная камера устройства имеет разрешение 200 МП, а широкоугольная камера — 12 МП. Эти параметры обещают высококачественную съемку даже в сложных условиях освещения.

Основная камера устройства имеет разрешение 200 МП, а широкоугольная камера — 12 МП. Эти параметры обещают высококачественную съемку даже в сложных условиях освещения. Операционная система: Из коробки устройство будет работать под управлением Android 15.

Из коробки устройство будет работать под управлением Android 15. Процессор: Galaxy S25 Edge получит мощный чипсет Snapdragon 8 Elite, оптимизированный специально для продукции Samsung.

Стоимость и доступность

Устройства с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ будут предлагаться по цене от 1200 до 1300 евро. Хотя точные даты запуска и продажи пока остаются под вопросом, 13 мая может стать важной отправной точкой для всех заинтересованных в этой модели.

Galaxy S25 Edge обещает стать прорывом благодаря своему изящному дизайну, впечатляющей производительности и камерам высокого класса. Следите за обновлениями от Samsung, которые, наверняка, прояснят больше подробностей ближе к запуску.