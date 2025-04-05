GPT 5 выйдет позже, чем ожидалось, но это сделает его лучше

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно поделился новой информацией в отношении предстоящих выпусков моделей ИИ. По словам Альтмана, o3 и o4-mini будут запущены в течение следующих нескольких недель. Кроме того, GPT 5 появится в течение следующих нескольких месяцев.

Задержка и усовершенствования GPT 5

Альтман признал, что выпуск GPT-5 несколько задержался. Он объяснил, что эта задержка позволила OpenAI внести значительные улучшения в модель. Альтман подчеркнул в социальных сетях, что модель пятого поколения будет «намного лучше, чем первоначально предполагалось.»

Он также отметил трудности в плавной интеграции всех компонентов. Также необходимо обеспечения адекватную вычислительную мощность для обработки высокого спроса. Эти комментарии предполагают, что OpenAI ожидает большой успех GPT 5 и привлечет широкую базу пользователей.

Увеличение пользовательской активности ChatGPT

Недавний успех новых функций генерации изображений ChatGPT привел к значительному росту активности пользователей. OpenAI сообщила о рекордных показателях в количестве активных пользователей. Также выросли доходы от подписок в приложении и количество загрузок. Кроме того, число платных подписчиков ChatGPT также выросло. Оно превысило 20 миллионов, по сравнению с 15,5 миллионами в конце прошлого года.

Модели o3 и o4-mini: заполнение пробела

Хотя конкретные технические характеристики моделей o3 и o4-mini остаются нераскрытыми, ожидается, что они закроют функциональный разрыв между GPT-4 и предстоящим GPT-5. Аналитики отрасли считают, что модель пятого поколения представит значительные улучшения в возможностях рассуждения, планирования и памяти.

Функциональные уровни GPT-5

OpenAI планирует предложить различные уровни доступа к GPT-5. Пользователи, как ожидается, получат неограниченный доступ к ChatGPT-5 в «стандартных настройках интеллекта» с применением пороговых значений использования. Подписчики ChatGPT Plus смогут запускать модель на «более высоком уровне интеллекта», а пользователи ChatGPT Pro получат доступ к GPT-5 на «на еще один уровень интеллекта выше».

Интеграция функций

Альтман намекнул на интеграцию различных функций в GPT-5, включая голосовое взаимодействие, Canvas, глубокий поиск и глубокое исследование. Это соответствует недавним дополнениям OpenAI к ChatGPT. Он подчеркнул, что главная цель OpenAI — объединить все инструменты и создать систему, способную определять, когда необходимо глубокое мышление и когда нет, делая его широко применимым к широкому спектру задач.

Конкуренция и подход к открытому исходному коду

OpenAI сталкивается с растущей конкуренцией со стороны моделей, использующих подход «открытого исходного кода», примером которых является китайская лаборатория искусственного интеллекта DeepSeek. В отличие от стратегии OpenAI, конкуренты предоставляют свои модели сообществу ИИ для экспериментов и коммерциализации.

Признавая меняющийся ландшафт, Альтман объявил, что OpenAI планирует выпустить «новую мощную модель с открытыми весами и возможностями рассуждения» в течение следующих нескольких месяцев. Эта модель будет обладать способностью рассуждать и пройдет дополнительные оценки безопасности, указывая на то, что OpenAI становится все более открытой.