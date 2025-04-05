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Raspberry Pi сообщила о снижение годовой прибыли

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.04.2025
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Raspberry Pi сообщила о снижение годовой прибыли

Производитель доступных одноплатных компьютеров, компания Raspberry Pi опубликовала свой финнсовый отчет за 2024 год. Стоит отметить, что их компьютеры в основном используются в образовательных целях. В отчете показано, что общий доход составил 260 миллионов долларов США. Доход снизился на 2% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль до налогообложения составила 16,3 миллиона долларов США. Это примерно, на 67% меньше, чем в прошлом году.

В компаниии объяснили снижение доходов и прибыльности корректировками запасов по всей цепочке поставок. Однако, несмотря на эту новость, стоимость акций компании продемонстрировала устойчивость. Она увеличилась на 1,53% и закрывшись на уровне 4,78 фунта стерлингов.

История Raspberry Pi и акционерная структура

Компания была основана в 2009 году. Изначально это был фонд, ориентированный на то, чтобы сделать компьютерное образование доступным с помощью недорогих одноплатных компьютеров. Доступность и гибкость платформы вызвали большой интерес не только у студентов, но и у разработчиков и производителей по всему миру.

В 2012 году была создана коммерческая организация Raspberry Pi (Trading) Ltd. Позже переименованная в Raspberry Pi Ltd в 2021 году. Вместе с тем, материнская холдинговая компания Raspberry Pi Holdings была создана и зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже. Кроме того, в настоящее время она является крупнейшим акционером холдинговой компании с долей 49,08%.

Запуск новых продуктов и данные о продажах

В прошлом году компания представила 22 новых продукта и работала со 117 авторизованными дистрибьюторами по всему миру. Кроме того, компания сообщила, что общий объем продаж составил 7 миллионов единиц, в том числе 1,9 миллиона единиц последней модели Raspberry Pi 5, выпущенной в октябре 2023 года. Компания делает упор на проектирование и разработки: 48% сотрудников компании — инженеры, что больше, чем 44% в 2023 году.

Перспективы и прогнозы на будущее.

В будущем Raspberry Pi ожидает устойчивого роста спроса по мере нормализации складских запасов. Компания уверена, что у нее достаточно компонентов для удовлетворения ожидаемого спроса в текущем году.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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