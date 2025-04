Размеры файлов игр Nintendo Switch 2, надо ли покупать карту памяти?

Nintendo Switch 2 значительно увеличит объем встроенной памяти: до 256 ГБ, что в четыре раза больше, чем у OLED-модели оригинального Switch. Несмотря на улучшенные графические возможности Switch 2, первоначальные размеры игровых файлов, указанные в японском цифровом магазине Nintendo, позволяют предположить, что 256 ГБ могут быть достаточными для многих пользователей.

Как размеры файлов влияют на возможности хранения

Некоторые игры, разработанные сторонними компаниями, не требуют большого объема памяти. Например, Mario Kart World занимает 23,4 ГБ, Donkey Kong Bananza — 10 ГБ, а обновленная версия Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition — всего 5,7 ГБ. Приложение Nintendo Classics: GameCube, включающее в себя такие игры, как The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX и SoulCalibur 2, занимает 3,5 ГБ. Объем памяти приложения, вероятно, увеличится по мере добавления других игр.

Mario Kart World — самая большая игра из указанных игр, разработанных Nintendo, но она использует менее 10 % памяти встроенного диска. В сравнении с играми для оригинального Switch, такими как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (16 ГБ), которая почти в два раза превышает лимит в 32 ГБ или 64 ГБ старых моделей, это значительный прогресс.

Тем не менее, игры сторонних разработчиков дают иную картину. Cyberpunk 2077, например, требует 64 ГБ, что составляет четверть внутреннего хранилища Switch 2. Это демонстрирует разницу между играми, оптимизированными Nintendo, и более крупными релизами для разных платформ.

Также необходимо помнить о важности расширяемого хранилища. Switch 2 поддерживает microSD Express, более новый и быстрый стандарт карт microSD для расширения памяти (до 2 ТБ), но существующие карты microSDXC несовместимы с консолью. Nintendo также подтвердила, что некоторые физические игровые карты будут содержать только ключи загрузки, что потребует установки игр в хранилище консоли.

Роль масштабирования на основе ИИ в Nintendo Switch 2

Как Switch 2 совмещает потенциально ресурсоемкую графику, в том числе разрешение до 4K в режиме док-станции, со столь небольшими размерами файлов? Секрет заключается в технологии на основе искусственного интеллекта. Nintendo и NVIDIA подтвердили, что консоль использует процессор NVIDIA с ядрами Tensor для поддержки Deep Learning Super Sampling (DLSS).

DLSS интеллектуально масштабирует изображения с более низкого разрешения до более высокого в реальном времени. Это позволяет обеспечивать более четкое изображение, приближенное к исходному высокому разрешению, без увеличения размеров файлов текстур и затрат производительности.

Благодаря этой технологии и специальным методам сжатия разработчики, в частности студии Nintendo, могут поддерживать относительно небольшие размеры загрузки и установки. Пользовательский графический процессор также включает ядра RT для аппаратного ускорения трассировки лучей, улучшая освещение и отражения.

Хотя Nintendo пока не раскрывает конкретную версию DLSS и особенности архитектуры графического процессора, консоль, как отметили на сессии вопросов и ответов, сосредотачивается на «ценности, предоставляемой потребителям».

Внедрение этих технологий NVIDIA — ключ к стратегии Switch 2. Такой подход уравновешивает графические цели с практическими ограничениями хранилища консоли. Объем встроенной памяти в 256 ГБ может быть достаточным для пользователей, особенно если они предпочитают оптимизированные игры, разработанные Nintendo.

Источник — ign