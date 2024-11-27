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У WhatsApp появится новая функция при пересылке сообщений

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.11.2024
4 Просмотра 0
У WhatsApp появится новая функция при пересылке сообщений

WhatsApp представляет новую функцию. Она дает возможность добавлять пользовательские сообщения при пересылке любого типа контента. Эта функция в настоящее время доступна некоторым бета-тестерам WhatsApp Android beta версии 2.24.25.3 и станет доступна большему количеству пользователей в ближайшие недели.

Новое бета-обновление дает возможность добавлять сообщение при пересылке любого контента. Например, ссылок, изображений, текстовых сообщений и документов. Это упрощает обмен контентом и пояснение ваших намерений. Раньше вы могли добавлять сообщение только при пересылке медиафайлов, таких как фотографии или видео.

Например, если вы пересылаете ссылку на новостную статью, вы можете добавить свои мысли или резюме статьи. Также, если вы пересылаете текстовое сообщение, вы можете объяснить больше о сообщении или добавить личные комментарии. В настоящее время, если вы хотите что-то объяснить или дать контекст для текстового сообщения или ссылки, вам нужно отправить отдельное последующее сообщение. С этим бета-обновлением WhatsApp начинает тестирование новой функции, направленной на упрощение процесса.

Эта новая функция доступна некоторым пользователям, которые установили бета-обновление WhatsApp из Google Play. WhatsApp планирует предоставить эту функцию большему количеству пользователей в ближайшие недели после бета-тестирования.

Источник — sammyfans

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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