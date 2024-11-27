Xiaomi снова начала разработку своих чипов для телефонов

Китайские производители хотят независимости. Они пытаются снизить влияние иностранных брендов. Особенно это касается таких гигантов, как американская Qualcomm (Snapdragon SoCs) и тайваньская MediaTek (Dimensity, Helio SoCs). На днях мы услышали, что HarmonyOS Next (программное обеспечение от Huawei) будет работать без Android, а теперь в новом отчете утверждается, что Xiaomi разрабатывает свой мобильный процессор. Все, для того чтобы составить конкуренцию Qualcomm и MediaTek. Подробности ниже.

Xiaomi чип для телефонов

Bloomberg сообщает, что Xiaomi планирует выпустить мобильный процессор собственной разработки в 2025 году. Однако и массовое производство чипа также начнется в том же году. В то же время, сейчас нет информации об устройствах, в которые Xiaomi собирается поместить свой новый чип.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда компания начинает разрабатывать чип. Как некоторые из вас помнят, Xiaomi Mi 5c был выпущен с чипом Surge S1 в 2017 году.

Сегодня компания покупает чипы у Snapdragon и MediaTek. Но процессор собственной разработки означает, что Xiaomi будет иметь более жесткий контроль над оптимизацией, сможет лучше контролировать свою экосистему и получать больше экономии.

Компания также могла бы расширить свои усилия и экспертные знания в автомобильном бизнесе. Так что, возможно, мы когда-нибудь даже увидим автомобили Xiaomi с собственными чипами. Более того, такая инициатива имеет смысл, учитывая продолжающийся торговый конфликт между США и Китаем и геополитическую напряженность Китая с Тайванем.

Итак, у Xiaomi есть стимулы, но будет интересно посмотреть, как она справится с поставленными сроками. Особенно с учетом того, что многие технологические гиганты, включая OPPO, Intel и NVIDIA, в прошлом испытывали похожие трудности.

Что у конкурентов

Например, OPPO пришлось прекратить свои усилия по производству чипов из-за изменившихся приоритетов и давления на доходы. Zeku, ее подразделение, в какой-то момент было пятым по величине разработчиком чипов в Китае. Во время роспуска компании генеральный директор Zeku Ли Цзюнь обвинил в этом решении «мрачную ситуацию в мировой экономике и индустрии смартфонов».

Аналогичным образом не смогли зарекомендовать себя и чипы Intel Atom SoC (с архитектурой X86) и Tegra от NVIDIA. Хотя, Samsung с Exynos и Google с Tensor (также произведенным Samsung) добились лучших результатов.

Apple является единственным успешным первопроходцем со своими чипами серий A (iPhone, iPad) и M (Mac, iPad). Теперь компания из Купертино устанавливает четкий ориентир для Xiaomi и других, выходящих в эту сферу.