Cyberpunk 2077 на сегодня продан более 30 миллионов раз

Cyberpunk 2077 купили 30 миллионов раз. CD Projekt RED сообщила об этом в своем квартальном отчете. Кроме того, дополнение, Phantom Liberty, было продано 8 миллионов примерно за год. Что говорят по этому поводу должностные лица?

Михал Новаковский, генеральный директор CDPR, заявил:

Менее чем за четыре года с момента релиза мы уже продали 30 миллионов копий Cyberpunk 2077, а что касается Phantom Liberty – всего за год было продано более 8 миллионов копий. Это впечатляющие цифры. Я очень рад видеть, как вокруг Cyberpunk 2077 объединяется большое и преданное делу сообщество.

В наступающем году базовая игра вместе с ее расширением будет доступна новой группе пользователей. Ими станут владельцы устройств Mac на чипах Apple Silicon. Несмотря на неоднозначный запуск, сопровождавшийся множеством ошибок и проблем, особенно на консолях, Cyberpunk 2077 стала одной из самых ожидаемых игр всех времён. Она продолжила традицию лучшей игры предыдущего поколения — The Witcher III: Wild Hunt.

Таким образом, даже несмотря на все эти оговорки, это был самый крупный цифровой запуск за всю историю. К январю 2021 года было продано около 10,2 миллиона копий. После этого продажи, вероятно, на некоторое время замедлились из-за слухов. Помешал и факт того, что Sony полностью удалила игру из PlayStation Store в течение нескольких месяцев. Однако постоянные обновления CD Projekt RED полностью изменили ситуацию. Кульминацией чего стал выпуск обновления 2.0 и превосходного расширения Phantom Liberty.

Вся эта работа окупилась, позволив тому, что уже было необработанным алмазом, засиять должным образом. Продажи являются лишь очевидным следствием. Не только Cyberpunk 2077 показал хорошие результаты для польской студии. The Witcher 3 продолжает продаваться даже через девять лет после запуска.

Будущие планы

В целом совокупная выручка составила $55,7 млн, а консолидированная чистая прибыль компании составила $19 млн. Другой важной новостью дня стало объявление о том, что The Witcher 4 (под кодовым названием Project Polaris) официально находится в полномасштабном производстве. По этому поводу Новаковский сказал:

Я с гордостью подтверждаю, что несколько недель назад команда Polaris завершила подготовку производства и перешла к полномасштабному производству – самому интенсивному этапу разработки. Мы очень довольны прогрессом в этом проекте, и я хочу поблагодарить команду за ее преданность делу.

Напомним, что над сиквелом Cyberpunk 2077 Project Orion трудится собственная команда из Северной Америки. Поэтому работа над этой игрой продолжается отдельно. Однако очевидно, что большая часть внимания CDPR в ближайшие несколько лет будет сосредоточена на предстоящей игре The Witcher.

Источник — wccftech