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У Gemini AI теперь есть собственное приложение для iPhone

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.11.2024
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У Gemini AI теперь есть собственное приложение для iPhone

В мире искусственного интеллекта и чат-ботов Gemini удобство доступа — это всё. Компании стремятся создавать приложения для своих ботов, делая их максимально доступными пользователям. Отличный пример — новое приложение Gemini от Google для iPhone, появившееся в App Store. Это простое приложение с окном чата и историей переписки. Вы можете общаться с ботом, используя текст, голос или камеру , получая ответы на ваши вопросы. Функциональность похожа на Gemini в приложении Google или веб-версию.

Главное отличие приложения это доступ к Gemini Live, более интерактивному режиму чата, подобному голосовому режиму ChatGPT. Этот чат уже был доступен на Android, но теперь появился и для пользователей iPhone. Он работает эффективно, отображаясь на Dynamic Island и экране блокировки iPhone. В будущем Live будет интегрирован во все функции Gemini. Удобство доступа — ключевой фактор: иконка на главном экране и возможность быстрого запуска приложения— залог того, что пользователи будут чаще взаимодействовать с ботом.

Конечно, Gemini, как и другие чат-боты, не интегрированные с Siri, имеет ограничения. Он не может менять настройки системы или напрямую управлять другими приложениями. Зато он хорошо взаимодействует с приложениями Google: может запускать YouTube Music, Google Maps и другие сервисы. Это пример того, к чему стремятся Google с Gemini и Apple с Siri: сделать взаимодействие с телефоном более интерактивным и удобным. Но всё это бесполезно, если пользователи не будут активно использовать бота, поэтому конкуренция за внимание пользователя продолжается.

Платная подписка Gemini Advanced предлагает расширенные возможности, такие как доступ к модели 1.5 Pro и увеличенному контекстному окну. Для использования приложения необходима учетная запись Google. Приложение доступно бесплатно, но некоторые функции доступны только по подписке.

Источник — theverge

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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