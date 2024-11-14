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Xiaomi 14 Ultra может появиться в фиолетовом цвете

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.11.2024
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Xiaomi 14 Ultra может появиться в фиолетовом цвете

В сети появились фото неизвестного прототипа Xiaomi 14 Ultra. Поскольку он имеет фиолетовую глянцевую заднюю панель и круглый блок камер, то несколько отличается от уже представленного на рынке. Который доступен в белом, чёрном, синем («драконий кристалл») и специальной титановой версии.

Характеристики Xiaomi 14 Ultra

Сердцем смартфона является мощнейший процессор Snapdragon 8 Gen 3. Оперативная память типа LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 обеспечивают высокую скорость работы. Ёмкий аккумулятор на 5300 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку — 90 Вт проводную и 80 Вт беспроводную.

Xiaomi 15 Ultra

В работе ему помогают фирменные чипы Xiaomi Surge P2 и Surge G1. Они необходимы для оптимизации зарядки и энергопотребления. Экран — 6,73-дюймовый изогнутый OLED с разрешением 3200×1440 пикселей, изготовленный Huaxing Optoelectronics.

Камеры

Фотографические возможности смартфона просто великолепны благодаря четырём камерам Leica. Главная камера — 50 МП сенсор Sony LYT-900 с диафрагмой f/1.63-f/4.0 и размером 1 дюйм. Он оснащён системой оптической стабилизации изображения и покрытием ALD для снижения бликов. Широкоугольный и телеобъективы используют сенсор Sony IMX858.

Новый цвет

Вероятно, дизайн прототипа с фиолетовой задней панелью и круглым блоком камер — это смелое и стильное решение, ориентированное на пользователей, которые хотят выделиться из толпы. Его появление говорит о том, что Xiaomi изучает новые дизайнерские решения для расширения своей аудитории. В целом, Xiaomi 14 Ultra позиционируется как премиальный смартфон, поскольку имеет топовые характеристики камеры, мощным процессором и быструю зарядку. Кроме того, он имеет прочный корпус и долгое время работы от батареи, хотя и уступает в этом показателе Samsung Galaxy S24 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra

Хотя некоторые пользователи отмечают незначительные недостатки, такие как лёгкий перегрев при интенсивном использовании и возможное преобладание фото- и видеофункций над другими. Кроме того, у него есть некоторые спорные моменты, касающиеся программного обеспечения, такие как наличие рекламы. С другой стороны, HyperOS имеет и некоторые улучшения в сравнении с другими программными оболочками.

Источник — xiaomitime

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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