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Тройной складной телефон от Samsung появится уже в этом году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.01.2025
4 Просмотра 0
Тройной складной телефон от Samsung появится уже в этом году

Samsung готовится к выходу своего первого тройного складного телефона (Tri-Fold). По информации из разных источников это произойдет во второй половине 2025 года. Компания, по всей видимости, сосредоточилась на создании не только инновационного, но и надёжного дизайна. Новые подробности о дизайне Samsung Tri-Fold появляются в различных отчётах.

В одном из отчётов корейское издание SisaJournal, предполагает, что Samsung Tri-Fold будет отличаться дизайном типа «G» и, вероятно, лишится камеры, расположенной под экраном (UDC).

Вдохновлён ли Samsung опытом Huawei?

Модель Huawei Mate XT Ultimate использует S-образный складной дисплей с возможностью складывания как внутрь, так и наружу. Однако Samsung, судя по всему, ориентируется на усовершенствованный дизайн «G»-типа, где экран складывается внутрь дважды.

В сложенном состоянии экран полностью защищён корпусом, что обеспечивает дополнительную защиту от повреждений и царапин.

По слухам, Samsung скорректировала свои планы после проблем с долговечностью экрана три-складного телефона Huawei, выявленных после его релиза. Несмотря на это, Galaxy Tri-Fold вряд ли станет массовым устройством из-за высокой предполагаемой цены и вопросов долговечности.

Еще один из инсайдеров отрасли отметил, что южнокорейская компания отдает предпочтение дизайну «G»-типа с внутренним складыванием, сосредоточившись на разработке, чтобы обеспечить его надёжность, так как это совершенно новый форм-фактор.

Предполагается, что Samsung представит свой Tri-Fold во второй половине 2025 года. Возможно, это произойдет одновременно с другими новыми складными моделями или чуть позже.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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