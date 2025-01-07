Lenovo ThinkBook Plus Gen 6: революционный выдвижной ноутбук с CES 2025

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 – один из самых инновационных ноутбуков, представленных сегодня на CES 2025. Это действительно впечатляющее устройство. Особенно учитывая, что это первый в мире серийно выпускаемый ноутбук со сворачивающимся экраном.

OLED-экран с частотой обновления 120 Гц увеличивается с 14 до 16,7 дюймов одним нажатием кнопки. Это зрелище завораживает. Дополнительная площадь экрана составляет около 50%, что значительно расширяет возможности работы. Конечно, цена в 3499 долларов – немалая, сравнимая со стоимостью Apple Vision Pro. Но некоторые пользователи точно оценят уникальность этого ноутбука.

В разложенном состоянии экран ThinkBook Plus Gen 6 выглядит очень высоким, но эта высота практична. Вы можете легко просматривать длинные документы или веб-страницы, одновременно видя гораздо больше информации на экране. Также удобно запускать два приложения одновременно, например, веб-браузер и текстовый редактор, или видеозвонок и презентацию. Многозадачность становится намного комфортнее, так как нет необходимости постоянно переключаться между окнами. В полноэкранном режиме даже просмотр видео становится более захватывающим.

Производитель заявляет о ресурсе экрана примерно в 20 000 циклов раскрытия, что меньше, чем у складных смартфонов (например, Galaxy Z Fold 6 с заявленными 250 000 циклами). Однако, это действие вы вряд ли будете совершать десятки раз в день.

Некоторые недостатки всё же присутствуют. Звук при раскрытии экрана немного громковат, а сам процесс раскрытия – не самый быстрый. Но это предсерийный образец, и к моменту выхода на рынок (конец первого квартала 2025 года) Lenovo, вероятно, устранит эти недочёты.

Технические характеристики соответствуют премиум-классу: новейший процессор Intel Core Ultra 7, до 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD. Наличие двух портов Thunderbolt 4 и Wi-Fi 7 также радует. Встроенные инструменты искусственного интеллекта, такие как Lenovo AI Now и CoPilot+, добавляют функциональности.

Вес ноутбука – 1,69 кг, что немного больше, чем 14-дюймового MacBook Pro M4 (1,54 кг), а толщина – 19,9 мм, против 15,5 мм у MacBook Pro. Однако, это цена за уникальный форм-фактор с раздвигающимся экраном.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 – не для массового покупателя. Это ноутбук для тех, кто ценит мобильность и возможность работы с большим экраном без необходимости носить с собой дополнительный монитор. Можно представить, например, как удобно было бы пользоваться им в поездках.

Но цена в 3499 долларов – серьезный аргумент против покупки. Мы ждем полноценного обзора, чтобы оценить его практичность в повседневной жизни. Но однозначно, он привлечет немало внимания.

Источник — tomsguide