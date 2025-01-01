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Названы самый прочный и самый хрупкий смартфоны 2024 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.01.2025
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Названы самый прочный и самый хрупкий смартфоны 2024 года

Зак Нельсон, известный YouTube-блогер с канала JerryRigEverything, недавно поделился своими выводами о самых прочных и слабых смартфонах 2024 года. Его мнение, как известно, весомо. Ведь годами он подвергает новые телефоны экстремальным тестам на прочность. Царапал, сгибал, поджигал и проверял на устойчивость к другим воздействиям. Результаты, как правило, впечатляющие, но не всегда позитивные.

Huawei Mate XT
Huawei Mate XT

Среди множества разбитых за год телефонов и планшетов, Нельсон назвал тройной складной Huawei Mate XT самым недолговечным смартфоном 2024 года. Причина – чрезвычайно чувствительный к повреждениям центральный экран, который остаётся уязвим даже в сложенном состоянии. По словам Нельсона, телефон похож на пылесос, притягивающий пыль и мелкие частицы. Это ещё больше усугубляет ситуацию с хрупким экраном.

Он сравнил его с переноской сырого яйца в кармане. Несмотря на стильный дизайн, надежность оставляет желать лучшего. В видеоролике с тестом на изгиб Mate XT, Нельсон отметил наличие датчиков, вибрирующих при неправильном сгибании телефона. Он даже пошутил, что телефон «молил о пощаде» во время теста, прежде чем экран с треском сломался.

Ulefone Armor 24
Ulefone Armor 24

Самым же прочным смартфоном 2024 года Нельсон назвал Ulefone Armor 24. Прочность этого смартфона, по словам Нельсона, позволила бы ему выдержать даже наезд парового катка. Его массивный дизайн, напоминающий кирпич, практически исключал вероятность поломки в ходе тестов. Информация о телефонах, занявших второе место в категории самых долговечных, и о победителях в категории ремонтопригодности, содержится в видео Нельсона.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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