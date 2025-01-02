Лучшие портативные колонки JBL в 2025 году

JBL — признанный лидер на рынке беспроводных колонок.

Компания предлагает широкий ассортимент моделей. От популярных портативных Bluetooth-динамиков Flip и Charge до крупных, мощных колонок для вечеринок со встроенной световой подсветкой, создающей атмосферу настоящего клуба.

02.01.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые Bluetooth-колонки JBL.

Цена колонок JBL варьируется от 2000 — 3000 рублей за самые компактные модели до более чем 50000 рублей за крупные, часто оснащённые колёсиками и ручками для удобства переноски. Большинство небольших портативных колонок JBL обладают полной водонепроницаемостью. В то время как более крупные модели серии PartyBox, как правило, имеют защиту от брызг.

В этом рейтинге представлены как премиальные, довольно дорогие модели, так и бюджетные варианты. При оценке колонок учитывались такие критерии, как качество звука, время автономной работы, дизайн, водонепроницаемость, долговечность и соответствие цены качеству.

Список включает в себя лучшие беспроводные колонки JBL различных ценовых категорий. Он будет регулярно обновляться с выходом новых моделей. Для тех, кто интересуется более широким выбором Bluetooth-колонок от разных производителей, рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом лучших Bluetooth-колонок.

1 JBL Boombox 3 Лучшая Bluetooth-колонка JBL

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 6.7 кг

Время работы батареи: 29 часов

Класс защиты: IP67

Разъемы и интерфейсы: аудио, USB Type-C для зарядки

PartyBoost: Да Плюсы Графический эквалайзер

Громкий звук без искажений

Низкая задержка Bluetooth с iOS и Android

Степень защиты IP67 от пыли и воды

Время автономной работы Минусы Узкая и направленная звуковая сцена

Лучшая портативная Bluetooth-колонка JBL по результатам наших исследований — JBL Boombox 3. Это мощная и удобная в переноске колонка, стилизованная под классические бумбоксы и оснащена удобной ручкой. Благодаря универсальному звучанию, она идеально подходит для прослушивания разнообразной музыки, подкастов и аудиокниг как дома, так и на природе. Высокий уровень защиты от пыли и воды (IP67) позволяет не беспокоиться о небольшом дожде или даже случайном падении в бассейн – JBL Boombox 3 плавает!

Качество звука на высоте: голоса чёткие и разборчивые, музыкальные инструменты звучат чисто и детально. Для любителей тонкой настройки звука доступен графический эквалайзер в приложении JBL Portable. Он позволяет регулировать басы и высокие частоты по своему вкусу. JBL Boombox 3 невероятно громкая. Время работы от батареи более 29 часов обеспечит музыку до самого утра без необходимости подзарядки.

Если вам нужна более компактная и, возможно, немного более громкая модель, обратите внимание на JBL Xtreme 4. Этот более лёгкий динамик обладает многими достоинствами Boombox 3, включая длительное время автономной работы (27 часов). Но его звучание по умолчанию чуть менее сбалансированное, а на максимальной громкости заметно больше компрессии. Выбор между этими моделями зависит от ваших приоритетов – максимальной громкости и сбалансированного звука или компактности и удобства переноски.

2 JBL PartyBox Encore Essential Отличная колонка для домашних вечеринок

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 5.9 кг

Время работы батареи: 8 часов

Класс защиты: IPX4

Разъемы и интерфейсы: микрофонный вход, выход на наушники, USB Type-C для зарядки

PartyBoost: Плюсы Весьма громкая

Графический эквалайзер

Низкая задержка Bluetooth с устройствами iOS и Android

Невероятно портативная

Микрофонный вход Минусы Узконаправленное звучание

Искажения на максимальной громкости

Ищете доступную, но мощную Bluetooth-колонку? Обратите внимание на JBL PartyBox Encore Essential. JBL создала её специально для вечеринок, но она прекрасно подойдёт и для домашнего прослушивания музыки. Стильный дизайн и круговое световое кольцо RGB, настраиваемое через приложение JBL PartyBox. Это создаст неповторимую атмосферу на любом мероприятии. Наличие входа для микрофона позволит организовать импровизированный караоке-вечер. Дополнительные функции в приложении расширят возможности использования колонки.

Звучание JBL PartyBox Encore Essential приятно сбалансировано. Голоса и ведущие инструменты звучат чисто и ясно. Глубокие басы идеально подойдут для электронной музыки, хип-хопа и других жанров с акцентом на низкие частоты. Встроенный графический эквалайзер позволит настроить звук по своему вкусу. Функция усиления басов добавит мощности звучанию. Колонка достаточно громкая. Однако время автономной работы составляет чуть более восьми часов, что меньше, чем у JBL Boombox 3.

Защита от влаги отсутствует, поэтому использовать её на открытом воздухе следует с осторожностью. Тем не менее, JBL PartyBox Encore Essential — отличный выбор для тех, кто хочет мощный и яркий звук на своих вечеринках.

3 JBL Flip 6 Лучшая портативная Bluetooth-колонка JBL

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 550 г

Время работы батареи: 12 часов

Класс защиты: да

Разъемы и интерфейсы: USB Type-C для зарядки

PartyBoost: Да Плюсы Водонепроницаемая и пыленепроницаемая

Ручная настройка эквалайзера в приложении

Поставляется во множестве цветов Минусы Среднее время автономной работы

Не хватает функции громкой связи

Благодаря великолепному звуку в относительно небольшом и недорогом устройстве, JBL Flip 6 является лучшей портативной колонкойJBL Bluetooth для большинства людей. Вы можете купить ее во множестве разных цветов, включая красный, зеленый, розовый, синий и серый.

Поскольку она такая компактная, ее легко можно положить в сумку, и у вас останется место для других мелочей. Она также водонепроницаема и защищена от пыли. Поэтому вам не нужно беспокоиться о повреждении, где бы вы ни планировали ее использовать.

Несмотря на размер, звук на самом деле довольно впечатляющий. Он достаточно мощный, чтобы заполнить комнату. Вы даже можете комфортно использовать колонку на оживленном открытом месте. Для тех, кто любит полный контроль над музыкой, в приложении есть ручные настройки эквалайзера. Они позволяют регулировать низкие, средние и высокие частоты.

Есть только один минус. По сравнению с некоторыми другими динамиками в этом рейтинге, время автономной работы среднее. Колонка дает вам около 12 часов музыки, прежде чем разрядится. Это означает, что она не выдержит целые выходные, но поможет вам провести вечер с друзьями или однодневную поездку на пляж.

Подробнее — полный обзор JBL Flip 6

4 JBL Charge 5 Лучшая Bluetooth-колонка JBL для вечеринок

8.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 960 г

Время работы батареи: 20 часов

Класс защиты: Да

Дополнительный вход: нет

PartyBoost: Да Плюсы Мощный звук

20 часов автономной работы

Можно использовать для зарядки телефона Минусы Нет настроек эквалайзера в приложении

Вы не можете использовать PartyBoost с динамиками Connect+

JBL Charge 5 идеально подходит для вечеринок. Это одна из лучших Bluetooth-колонок JBL, которую вы можете купить, если любите устраивать праздники. Она не только великолепно звучит, но и выглядит круто. Особенно если вы покупаете ее в одном из самых причудливых цветов.

Конечно, она больше, чем то, что большинство людей хотели бы от портативной колонки. Но эта колонка также намного мощнее, чем меньшие устройства в этом списке, и предлагает гораздо больше времени автономной работы.

Вам, вероятно, это не понадобится, но если вы хотите сделать звук еще громче, у портативной колонки есть функция JBL PartyBoost. Она позволяет соединить два или более совместимых динамика вместе, чтобы удвоить звук.

Это еще не все, JBL Charge 5 может заряжать смартфон, чтобы вы могли продолжать слушать музыку, если у него кончается заряд.

5 JBL Clip 5 Лучшая крошечная колонка JBL

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 285 г

Время работы батареи: 12 часов

Класс защиты: IP67

Разъемы и интерфейсы: USB Type-C для зарядки

PartyBoost: Плюсы Степень защиты IP67 от повреждений, вызванных пылью и водой

Многоточечный Bluetooth с поддержкой до двух устройств

Хорошая направленность звука

Легкая и портативная Минусы Всего шесть часов автономной работы на большей громкости

Не очень громкая

JBL Clip 5 – отличный бюджетный вариант для тех, кто ищет качественную Bluetooth-колонку без лишних затрат. Это компактный и лёгкий динамик, разработанный с упором на портативность.

Встроенный карабин позволяет легко закрепить колонку на сумке или рюкзаке. Это делает ее идеальным спутником для походов, пикников и любых активных мероприятий на природе. Прочная конструкция и высокая степень защиты от пыли и воды (IP67) обеспечивают надежность в любых условиях. По сравнению с предшественником, JBL Clip 4, в JBL Clip 5 появились новые функции, такие как графический эквалайзер, предустановки в приложении и возможность одновременного подключения нескольких устройств Bluetooth.

Качество звука JBL Clip 5 достойное для своей ценовой категории. Хотя басы не столь мощные, как у JBL Flip 4, они всё же присутствуют и добавляют глубины звучанию. Небольшое «залезание» басов на средние частоты может немного замыливать вокал, но в целом звучание достаточно сбалансированное для прослушивания музыки, подкастов и аудиокниг. Широкая цветовая гамма позволит подобрать колонку под любой стиль. JBL Clip 5 – прекрасный выбор для знакомства с миром портативных колонок.

Тем не менее, если вам нужен совсем миниатюрный (и недорогой) динамик, помещающийся в карман, стоит обратить внимание на JBL Go 4. Он ещё меньше, чем Clip 5, поэтому басы у него слабее, но время автономной работы немного дольше, а главное – он плавает!

6 JBL PartyBox 310 Самая мощная колонка JBL

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 19.1 кг

Время работы батареи: 18 часов

Класс защиты: IPX4

Разъемы и интерфейсы: выход аудио, выход на наушники, USB Type-C для зарядки Плюсы Очень громкая

Функция усиления басов

Рейтинг IPX4 по водонепроницаемости Минусы Узкая звуковая сцена

Не портативная

Любите устраивать вечеринки? Тогда вам нужна мощная и качественная акустика, например, JBL PartyBox 310. Это флагманская модель JBL в линейке динамиков для вечеринок, и она действительно впечатляет. Вы получите превосходное звучание с глубокими и насыщенными басами, идеально подходящими для электронной музыки, хип-хопа и других жанров, требующих мощного низкочастотного сопровождения. Функция Bass Boost позволит дополнительно усилить басы. Полный графический эквалайзер в приложении JBL PartyBox даёт возможность тонкой настройки звука по всему частотному диапазону. И, конечно же, JBL PartyBox 310 очень громкая.

Колонка предлагает множество дополнительных функций для создания незабываемой атмосферы на вечеринке. Возможность подключения микрофона и гитары позволит петь караоке и исполнять живые выступления. Настраиваемая RGB-подсветка создаст нужное настроение, а приложение JBL PartyBox предоставит доступ к различным эффектам караоке, функциям диджея и, как уже упоминалось, к графическому эквалайзеру.

Однако следует помнить, что JBL PartyBox 310 – достаточно габаритная колонка. Даже несмотря на наличие телескопической ручки, её транспортировка может быть затруднительна, особенно по сравнению с более компактными Bluetooth-колонками, такими как JBL Boombox 3. В качестве более компактной и доступной альтернативы можно рассмотреть JBL PartyBox 110. Она меньше по размеру и дешевле, хотя и не может похвастаться таким же мощным басом, как её старшая модель.

7 JBL Authentics 500 Лучшая колонка для дома

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 7.8 кг

Время работы батареи: питание от сети

Класс защиты: IPX4

Разъемы и интерфейсы: вход аудио mini jack 3.5 mm, USB Type-C для зарядки Плюсы Графический эквалайзер

Громкая

Отличный звук

Стильный дизайн Минусы Искажения на максимальной громкости

Работает только от сети

Если вы предпочитаете наслаждаться музыкой дома, обратите внимание на JBL Authentics 500. Эта элегантная колонка с ретро-дизайном, вдохновлённым классическими моделями JBL, сочетает в себе стильный внешний вид и современные технологии.

Уникальная особенность – возможность управления колонкой как через Google Assistant, что позволяет выбирать наиболее удобный для вас голосовой помощник и пользоваться его функционалом. JBL Authentics 500 поддерживает Bluetooth-соединение, но работает только в проводном режиме – для прослушивания музыки нужно постоянно держать её подключенной к источнику звука.

Как и другие высококачественные домашние акустические системы, JBL Authentics 500 оснащена функцией автоматической коррекции помещения. Эта функция оптимизирует звучание с учётом акустических особенностей вашей комнаты. Результат – чёткое воспроизведение вокала и инструментов, а также более тёплый и глубокий бас, особенно приятный для электронной музыки (EDM) и хип-хопа. Для ещё более тонкой настройки звука доступен графический эквалайзер. Если у вас небольшая комната, можно рассмотреть JBL Authentics 200 – более компактная и доступная модель, которая, несмотря на меньшую мощность и громкость по сравнению с 500-й моделью, предлагает большинство тех же функций.

8 JBL Go 4 Отличная маленькая колонка JBL

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 190 г

Время работы батареи: 7 часов

Класс защиты: IP67

Разъемы и интерфейсы: USB Type-A (для флэшки), вход аудио mini jack 3.5 mm Плюсы Очень компактная

Улучшенный звук

Модернизированный дизайн с более прочным ремешком Минусы Дороже предыдущей модели

JBL утверждает, что улучшила звучание своей миниатюрной портативной колонки Go 4. Результаты тестирования подтверждают это. Звук действительно стал качественнее, басы — более выразительными. Несмотря на крошечные размеры, помещающиеся в карман, колонка поражает достаточно хорошим звучанием. Хотя, естественно, объём басов и общая мощность звука ограничены.

Go 4 доступна в семи цветах. Она имеет обновлённый дизайн и более прочный, удобный ремешок для переноски. Время работы от батареи составляет до 7 часов при средней громкости. Колонка защищена от воды и пыли по стандарту IP67. Имеет Bluetooth 5.3 с поддержкой LE Audio. Также есть возможность подключения нескольких колонок через приложение JBL Portable и технологию Auracast. В целом, это отличное обновление по сравнению с предыдущей моделью Go 3. Колонка предлагает улучшенное качество звука и расширенные функциональные возможности в компактном и прочном корпусе.

9 JBL Pulse 5 Лучшая компактная Bluetooth-колонка с подсветкой на 360 градусов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 1.5 кг

Время работы батареи: 12 часов

Класс защиты: IP67

Разъемы и интерфейсы: 3.5 мм, USB Type-C для зарядки Плюсы Встроенное световое шоу

Прозрачный корпус

Улучшенный звук Минусы Дорогая

Хороший, но не отличный звук для своего размера

JBL Pulse 5 — это пятое поколение популярной портативной колонки. С улучшенным звуком и впечатляющим световым шоу на 360 градусов. JBL расширила прозрачный корпус. Это позволило создать ещё более яркие и эффектные световые эффекты. Их можно настроить через специальное приложение для iOS и Android. Колонка защищена от пыли и влаги по стандарту IP67. Обеспечивает до 12 часов работы от батареи при средней громкости.

В Pulse 5 используется отдельный высокочастотный динамик и пассивный низкочастотный излучатель, что обеспечивает достаточно глубокие и мощные басы. Качество звука можно охарактеризовать как очень хорошее, но не идеальное для своего размера и цены – на максимальной громкости возможны небольшие искажения. По звучанию Pulse 5 занимает промежуточное положение между JBL Flip 6 и Charge 5, при этом Charge 5, вероятно, предложит немного более чистое звучание. Однако, главная особенность Pulse 5 – это именно завораживающее световое шоу, которое делает её уникальной и неповторимой.

Стоит отметить возможность подключения к другим колонкам JBL с поддержкой PartyBoost для создания стереопары или расширения звуковой системы. Кроме того, часто можно найти Pulse 5 в комплекте с защитным чехлом для переноски по той же цене, что и сама колонка. В целом, JBL Pulse 5 – это отличный выбор для тех, кто ценит качественное звучание в сочетании с эффектной световой подсветкой.

Как выбрать лучшую портативную колонку JBL

Вам нужно будет решить несколько вещей, прежде чем купить новый Bluetooth-динамик JBL. Во-первых, подумайте, для чего вам нужен динамик, планируете ли вы использовать его самостоятельно или в группе? Если планируете использовать его с другими людьми, вы думаете о нескольких друзьях или большой вечеринке? Дома или на улице? Вы хотите что-то, что можно положить в сумку, или вы с удовольствием будете носить его с собой?

Затем вам нужно будет подумать о своем бюджете — колонки JBL варьируются от 3000 до 20000 рублей с множеством вариантов между ними. Очевидно, что чем больше вы потратите, тем больше функций и тем мощнее будет динамик.

Когда дело доходит до функций, есть несколько, на которые стоит обратить внимание. Возможно, вам не нужно ничего, кроме основного динамика. Но может быть, потребуется встроенный микрофон, чтобы вы могли использовать колонку для громкой связи, или длительное время автономной работы может быть обязательным, если вы хотите отправиться в путешествие, или вам может быть крайне необходимо, чтобы она была водонепроницаемой, если вы планируете использовать его на улице.

Еще одна вещь, которую следует учитывать — хотите ли вы иметь JBL PartyBoost или нет. Эта функция позволяет соединить две или более колонок вместе, чтобы сделать звук еще мощнее. Здорово начать вечеринку, если у вас и вашего друга есть совместимые устройства.

Как мы составляли этот рейтинг

Для составления этого рейтинга мы подробно проанализировали рынок портативных колонок JBL. Изучили мнения ведущих экспертов и реальных покупателей. Оценили достоинства и недостатки каждой модели, сравнили их характерситристики. И, конечно же, основывались на собственном опыте.