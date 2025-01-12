Лучшие Bluetooth-колонки Bose 2025 года

Лучшая Bluetooth-колонка Bose это не только превосходный звук.

Звук и стиль. Именно это могут предложить колонки Bose. Ведь это один из самых известных аудиобрендов в мире. С огромным опытом создания высококачественных динамиков для самых разных целей. Будь то вечеринка, индивидуальное прослушивание или путешествие, мы уверены, что у Bose есть именно то, что нужно вам.

12.01.2025 Обновление В рейтинг лучших колонок Bose добавлены новые модели.

Если вы решили выбрать портативную колонку от Bose, то вероятно, разбираетесь не только в хорошем звуке, но и имеете отличное чувство стиля. Но выбор будет во многом зависеть от того, для чего вам нужна колонка. Потому что они бывают самых разных форм и размеров и для всех видов использования.

Помимо феноменального звука, портативные колонки Bose известны своим минималистичным современным дизайном и будут отлично смотреться в любом стиле интерьера.

Лучшие колонки Bose можно использовать не только дома, но и на улице. Они являются одними из лучших водонепроницаемых колонок. Большинство из них выдержат брызги дождя или даже случайное падение в бассейн.

1 Bose SoundLink Max Лучшая портативная колонка Bose

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 2.15 кг

Время работы батареи: до 20 часов

Водонепроницаемость: IP67

Дополнительный вход: нет Плюсы Прочная портативная конструкция со съемной ручкой для переноски

Степень защиты IP67

Громкий звук с минимальными искажениями

Более 15 часов непрерывной работы от аккумулятора Минусы Направленность не лучшая

Хотите иметь лучшую Bluetooth-колонку Bose? Тесты показали, что Bose SoundLink Max — отличный вариант! Эта мощная и портативная колонка предлагает богатый набор функций и впечатляющее качество звука в компактном, удобном для переноски корпусе (есть удобная ручка).

SoundLink Max имеет класс защиты IP67 от пыли и воды. Прочный корпус из кремния, металла и пластика гарантирует надежность. Звучание сбалансированное, с хорошими басами. Его можно легко настроить при помощи графического эквалайзера и пресетов в фирменном приложении. Колонка достаточно громкая, без заметного искажения звука даже на максимальной громкости – идеально для вечеринок на улице.

Среди полезных функций – возможность одновременного подключения нескольких Bluetooth-устройств. Она может работать более 15 часов работы от батареи. Также есть программируемая кнопка для быстрого доступа к плейлистам Spotify. Есть даже AUX-вход для тех, кто предпочитает традиционное подключение.

Однако, если вам важно голосовое управление, присмотритесь к Bose Home Speaker 500. Стильная колонка Bose Home Speaker 500 имеет встроенную поддержку Google Assistant для удобства управления без рук, а светодиодный экран отображает информацию о воспроизводимом треке. Но у неё нет батареи, поэтому использовать её можно только в помещении. И звуковой профиль у неё не такой сбалансированный, как у портативной SoundLink Max.

2 Bose SoundLink Revolve+ II Лучшая колонка Bose по направленности звука

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 0.9 кг

Время работы батареи: до 17 часов

Водонепроницаемость: IP55

Дополнительный вход: USB (для подключения к компьютеру), вход аудио mini jack 3.5 mm Плюсы Широкая направленность

Сбалансированный средний диапазон

Низкая задержка на устройствах iOS и Android

IP55 для защиты от пыли и воды Минусы Искажения на максимальной громкости

Нет кнопки отключения микрофона

Ищете отличную портативную колонку Bose по разумной цене? Bose SoundLink Revolve+ II — прекрасный вариант в своей ценовой категории! Она немного дешевле нашего фаворита, Bose SoundLink Max, и также работает от батареи. Это делает её идеальным спутником для отдыха на природе или путешествий. Благодаря классу защиты IP55 от пыли и воды, вы можете смело брать её с собой на пляж или пикник. Производитель также заявляет о повышенной устойчивости к ударам и падениям.

Удобная ручка позволяет легко переносить колонку. Звучание SoundLink Revolve+ II отличается чёткостью воспроизведения голосов и инструментов, позволяя наслаждаться любимой музыкой в полном объёме. Более восьми часов реальной работы от одного заряда – отличный показатель для длительного использования на улице. В отличие от SoundLink Max, здесь нет настроек эквалайзера и встроенного голосового помощника.

Однако, вы можете управлять воспроизведением через голосового помощника на сопряжённом смартфоне, что достаточно удобно. В целом, Bose SoundLink Revolve+ II представляет собой отличное сочетание качества звука, портативности и защиты от внешних воздействий по своей цене. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит мобильность и качественное звучание без лишних изысков.

3 Bose SoundLink Revolve II Лучшая колонка Bose среднего уровня

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 0.66 кг

Время работы батареи: до 13 часов

Водонепроницаемость: IP55

Дополнительный вход: USB (для подключения к компьютеру), вход аудио mini jack 3.5 mm Плюсы Отличная направленность звука

Очень хорошее время автономной работы

Низкая задержка на устройствах iOS и Android

IP55 для защиты от пыли и воды Минусы Не хватает басов

Нет графического эквалайзера

Искажения на максимальной громкости

Bose SoundLink Revolve II — отличный выбор, если вы хотите приобрести качественную колонку Bose без очень больших затрат. Эта портативная Bluetooth-колонка имеет схожий дизайн с более дорогими моделями, но без встроенной ручки. Тем не менее, она лёгкая и удобная для переноски. Степень защиты IP55 спасет её от пыли и небольшого дождя. Подключите свой смартфон через Bluetooth и наслаждайтесь любимой музыкой. Если ваш телефон поддерживает Siri или Google Assistant, вы можете управлять колонкой голосом.

Качество звука традиционно высокое для Bose. Голоса и основные инструменты звучат чисто и детально, что делает колонку подходящей для различных типов аудиоконтента. Подкасты и аудиокниги звучат великолепно благодаря чёткому воспроизведению диалогов. Однако, возможности настройки звука на самой колонке отсутствуют. И, учитывая меньший размер, SoundLink Revolve II не такая громкая, как Bose SoundLink Revolve+ II. Но для комнаты среднего размера её мощности вполне достаточно.

4 Bose SoundLink Flex 2 Лучшая бюджетная колонка Bose

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 0.58 кг

Время работы батареи: до 12 часов

Водонепроницаемость: IP67

Дополнительный вход: USB Type-C, Порт USB-C Плюсы Впечатляющий звук для компактного размера

Несколько вариантов расположения

Полностью водо- и пыленепроницаемая (может плавать)

Громкая Минусы Нет аудиовхода

Искажения на максимальной громкости

Bose SoundLink Flex (2-го поколения) — лучшая Bluetooth-колонка Bose, доступная в относительно бюджетном диапазоне цен. Это портативная колонка с прочной конструкцией, она отлично подходит для того, чтобы брать с собой в дорогу. Во время следующей поездки на природу вы можете использовать встроенный ремень, чтобы прикрепить динамик к сумке или рюкзаку. Она имеет класс IP67 по защите от пыли и воды, поэтому выдержит случайное погружение в лужу дождевой воды. Производитель также заявляет, что она выдержит несколько падений на пол. На одном заряде колонка работает примерно 6,5 часов.

В SoundLink Flex используется технология PositionIQ от Bose, которая автоматически регулирует выходной сигнал в зависимости от его ориентации. Это означает, что вы можете использовать ее, стоя или лежа. Благодаря четкому и точному воспроизведению голосов и других ведущих инструментов, это подходящий выбор для многих музыкальных жанров, подкастов и аудиокниг. Сопутствующее приложение оснащено простым 3-полосным эквалайзером, поэтому вы можете настроить звук по своему вкусу.

Поскольку колонка не имеет 360-градусного дизайна, звуковая сцена не так хороша, как у Bose SoundLink Revolve II, а также звук автоматически микшируется в моно. Тем не менее, это отличный бюджетный выбор, если вы хотите взять музыку с собой на природу.

5 Bose SoundLink Home Лучшая портативная колонка Bose для дома

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 0.9 кг

Время работы батареи: до 9 часов

Водонепроницаемость: нет

Дополнительный вход: USB Type-C Плюсы Изящный дизайн

Громкая для своего размера

Можно соединить в стереопару Минусы Нет защиты от воды и пыли

Колонка Bose SoundLink Home – это, можно сказать, наследница популярной SoundLink Mini 2, выпуск которой тихо прекратился в конце 2018 года. Доступная в двух цветах, SoundLink Home – портативная Bluetooth-колонка с неплохим временем автономной работы – до 9 часов. Однако, в отличие от предшественницы, она больше предназначена для использования дома. Корпус из алюминия, влагозащиты нет (можно переносить, но брать её на пляж или в поход не рекомендуется).

Весит около 900 г, оснащена Bluetooth 5.3 и, несмотря на компактные размеры, выдает удивительно глубокий бас. Звучание для миниатюрной Bluetooth-колонки превосходное: звук чистый и громкий. Конечно, как и у любого небольшого динамика, есть ограничения: на большой громкости некоторых треков на отдельных частотах может ощущаться некоторая сдержанность, так как цифровая обработка сигнала направлена на предотвращение искажений. Для лучшего звучания можно соединить две колонки в стереопару. Подключение к компьютеру, смартфону или планшету возможно как по Bluetooth, так и через USB-C кабель (в проводном режиме звучание немного лучше).

Важно отметить, что цена довольно высока, и, в отличие от других устройств Bose, SoundLink Home не поддерживает фирменное приложение. Это значит, что настроить звуковой профиль не получится.

6 Bose SoundLink Micro Лучший микродинамик от Bose

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 0.29 кг

Время работы батареи: до 6 часов

Водонепроницаемость: IP67

Дополнительный вход: microUSB Плюсы Компактная

Отличный звук для своего крошечного размера

Полная защита от воды и пыли

Прочная конструкция Минусы Зарядка через микро-USB (без USB-C)

Bose SoundLink Micro – колонка, пусть и немного дороговата и, возможно, нуждается в некоторых улучшениях, но для своих крошечных размеров звучит на удивление хорошо, выдавая больше басов, чем другие портативные динамики подобного класса. Это полностью водонепроницаемая Bluetooth-колонка, доступная в трёх цветах, хотя найти синюю версию может быть непросто.

Устройство действительно карманного размера, что, безусловно, является его преимуществом. Однако, более крупная, но всё ещё компактная модель SoundLink Flex звучит значительно лучше и при этом предлагает более выгодное соотношение цены и качества, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с Micro.

Как выбрать лучшую Bluetooth-колонку Bose

Выбирая Bluetooth-колонку, важно учесть несколько ключевых факторов.

Бюджет

Первое, что нужно определить – это ваш бюджет. Рынок предлагает широкий выбор, от недорогих моделей китайских производителей (например, Tribit), которые можно найти за сумму менее 60 долларов, до премиальных колонок стоимостью свыше 100 долларов, особенно если речь идёт о более крупных и мощных устройствах.

Размер

Как правило, чем больше колонка, тем лучше её звучание – громкость выше, басы глубже. Однако, увеличение размера влечёт за собой и увеличение веса, что может снизить мобильность. Поэтому, если вам нужна портативная колонка, нужно найти компромисс между размерами и качеством звука. При выборе крупной портативной модели обратите внимание на наличие удобной ручки для переноски.

Прочность и защита

Многие современные Bluetooth-колонки предлагают полную водонепроницаемость, а некоторые – ещё и пылезащиту. Если вы планируете использовать колонку на улице, в условиях повышенной влажности или запылённости (например, на пляже или во время похода), выбор прочной и защищённой модели будет очень важен.

Функция громкой связи

Некоторые Bluetooth-колонки оснащены встроенным микрофоном, позволяющим использовать их для телефонных разговоров в режиме громкой связи. Однако, многие модели этой функции не имеют, поэтому, если она вам необходима, обратите на это особое внимание при выборе.