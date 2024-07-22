ТОП-12 Лучшие кресла для работы за компьютером 2024 года

Выбор кресла для работы за компьютером- это не только дань моде или стремление обустроить рабочее место, но и важный аспект поддержания здоровья и повышения производительности. Проводя многочасовые сессии за компьютером, мы неосознанно подвергаем свой организм риску развития проблем с осанкой, шеей и спиной.

22.07.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели лучших кресел для работы за компьютером.

Современный рынок предлагает множество вариантов кресел, обещая комфорт и поддержку, но как выбрать действительно лучшее? В этом рейтинге мы сосредоточимся на ключевых характеристиках, которые следует учитывать при выборе офисного кресла: от эргономики до материалов и долговечности. Мы поможем вам найти идеальное кресло, которое не только улучшит вашу работоспособность, но и обеспечит здоровую поддержку в течение всего рабочего дня.

Кресло должно быть эргономичным, легко подстраиваться под параметры пользователя, быть изготовлено из качественных материалов, приятных к телу. Желательно, чтобы присутствовала поддержка поясницы, подставка под ноги. Мы составили рейтинг 12 лучших кресел, которые идеально подойдут для работы за компьютером.

1 Метта SU-BP-8 Pl Лучше кресло для офисной работы за компьютером

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструктивные особенности: газлифт, колеса (ролики), подголовник, подлокотники, поясничный упор

Функциональные особенности: механизм качания, мягкие подлокотники, мягкое сиденье, спинка из сетки

Максимальная нагрузка: до 120 кг

Регулировка: высоты сиденья

Материал крестовины: пластик

Высота кресла: от 119 до 129 см

Высота сиденья: от 44 до 54 см

Глубина сиденья: от 46 см

Ширина сиденья: 47 см

Высота спинки: 75 см Плюсы Удобное

Красивый дизайн

Легкая сборка Минусы Нет регулировки спинки

Это удобное кресло для работы за компьютером, которое идеально подходит как для офиса, так и для дома. Оно имеет изысканный и привлекательный дизайн, эргономичную конструкцию. Модель была разработана с учетом физиологии и особенностей тела человека. Даже при длительном нахождении в этом кресле вы не испытаете усталости и дискомфорта.

Специальная конструкция снижает нагрузку на позвоночник и мышцы. На спинке предусмотрен мягкий подголовник. Кресло расположено на прочной крестовине. Стальные подлокотники с мягкими накладками обеспечивают дополнительный комфорт во время работы.

Сиденье достаточно широкое и мягкое. Ткань обивки износостойкая. С помощью газлифта можно регулировать высоту. Модель оборудована механизмом качания, а также системой топ-ган. Обивка сделана из ткани-сетки, обеспечивающей хорошую вентиляцию. Маневренные колесики помогают легко перемещаться по полу и не царапают его. Стальной каркас отличается высокой прочностью и долговечностью.

2 Harachair Pascal Black Лучшее премиальное кресло для офисной работы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструктивные особенности: с газлифтом, с колесами (роликами), с подголовником, с подлокотниками, с поясничным упором

Функциональные особенности: механизм качания, мягкие подлокотники, мягкое сиденье, прорезиненные колесики, спинка из сетки, фиксация механизма качания, фиксация спинки в любом положении, функция массажа

Максимальная нагрузка: 120 кг

Регулировка: высоты подголовника, высоты подлокотников, высоты поясничного упора, высоты сиденья, жесткости качания, наклона спинки, расстояния между правым и левым подлокотником, угла наклона подголовника

Тип механизма качания: синхронный

Высота кресла: от 111 до 123 см

Высота сиденья: от 43 до 50 см

Глубина сиденья: 50 см

Ширина сиденья: 50 см

Вес: 25 кг Плюсы Оригинальный дизайн

Удобно сидеть в течении длительного времени

Качественная сборка и материалы Минусы Непривычно в начале использования

Кресло PASCAL оснащено уникальными ортопедическими свойствами, обеспечивающими не только комфорт, но и функциональность. Встроенные в спинку кресла валики способны вращаться, предоставляя пользователю лёгкий массажный эффект во время качания.

Эта модель выделяется наличием подлокотников, которые крепятся на прочные стальные основания темного цвета, рассчитанные на высокие нагрузки. Подлокотники предлагают возможность регулировки по ширине, что делает их удобными для каждого пользователя.

Ключевой особенностью является запатентованное анатомическое сиденье с двойным основанием. Две части сиденья установлены на отдельные шарнирные механизмы, позволяющие регулировать угол наклона каждой из них. Такая конструкция позволяет сиденью адаптироваться под вес пользователя и распределять давление, тем самым снижая нагрузку на позвоночник. Анатомическая форма сиденья исключает давление на внутренние органы и стимулирует кровообращение в области таза.

Сиденье с двойным основанием способствует профилактике таких заболеваний, как тромбоз, геморрой и воспаление простаты, которые часто встречаются у людей, проводящих много времени в сидячем положении.

Для дополнительной поддержки головы и шеи предусмотрен регулируемый по высоте подголовник. Механизм регулируемого качания позволяет выбирать удобный угол наклона спинки и сиденья, обеспечивая возможность выбора между активным и пассивным режимами качания.

Крестовина, изготовленная из стали и покрытая хромом, гарантирует стабильность кресла даже при максимальном наклоне. Пятеро двойных колес с прорезиненным покрытием подходят для любого типа напольного покрытия и обеспечивают легкое и бесшумное перемещение.

Надежность всех механизмов кресла PASCAL гарантируется производителем, что подтверждается годовой гарантией. Кресло рассчитано на динамическую нагрузку до 120 килограммов и предназначено для интенсивного использования.

3 Бюрократ CH-695NLT Лучшее бюджетное офисное кресло

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструктивные особенности: газлифт, колеса (ролики), подлокотники, поясничный упор

Функциональные особенности: мягкое сиденье, спинка из сетки

Максимальная нагрузка: до 120 кг

Регулировка: высоты сиденья

Материал крестовины: пластик

Высота кресла: от 89 до 98.50 см

Высота сиденья: от 44.50 до 54 см

Глубина сиденья: от 44 см

Ширина сиденья: 48 см

Высота спинки: 44.5 см

Вес: 9.8 кг Плюсы Удобное

Недорогое

Прочное Минусы Нет подголовника

Это кресло для работы за компьютером, с помощью которого вы сможете обустроить комфортное рабочее место. Основание установлено на подвижные колесики, которые беспрепятственно и легко скользят по полу, не вызывая его повреждения. Спинка отделана сеткой, обеспечивающей хорошую вентиляцию воздуха. Внутри находится упругий наполнитель, который не теряет своих эксплуатационных качеств с течением времени.

Есть подлокотники, позволяющие обеспечить максимально удобное положение. Менять высоту кресла можно с помощью специального рычага. Крестовина изготовлена из прочного и надежного пластика. Максимальная нагрузка на изделие составляет 150 кг.

Покрытие матовое, приятное на ощупь. Кресло имеет привлекательный и стильный дизайн, хорошо вписывается как в офисное, так и в домашнее помещение.

4 Hara Chair Nietzsche Лучшее ортопедическое кресло для офисной работы

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструктивные особенности: газлифт, колеса (ролики), подголовник, подлокотники, поясничный упор

Функциональные особенности: механизм качания, мягкие подлокотники, мягкое сиденье, прорезиненные колесики, спинка из сетки

Максимальная нагрузка: до 90 кг

Регулировка: высоты подголовника, высоты поясничного упора, высоты сиденья, жесткости качания, расстояния между правым и левым подлокотником, угла наклона подголовника

Тип механизма качания: качается только спинка

Высота кресла: от 111 до 123 см

Высота сиденья: от 43 до 50 см

Глубина сиденья: от 50 см

Ширина сиденья: 50 см Плюсы Качественные материалы

Крепкая крестовина

Колеса с защитой Минусы Жесткое сиденье

Это кресло с ортопедическими свойствами, предназначенное для людей высокого роста. Оно позволяет долго находиться в сидячем положении и не испытывать при этом дискомфортных ощущений. Особая конструкция спинки работает как корсет и мягко обволакивает спину сидящего, обеспечивает хорошую поддержку позвоночнику. Спинку можно регулировать по высоте и ширине. Сиденье имеет шаровый механизм, прекрасно подстраивается под параметры человека.

Материалы обивки обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха в области малого таза. Можно менять высоту, а также глубину сиденья, наклон спинки. Предусмотрен и механизм качания. Предусмотрены удобные подлокотники, способные выдержать большую нагрузку. Они закреплены на стальном основании. Спинка изготовлена из вспененного полиуретана. Подлокотники легко меняют высоту. Также можно установить любое расстояние между ними.

Модель обеспечивает удобное положение головы и шеи, предотвращает развитие головных болей и остеохондроза. Основание установлено на крестовину, сделанную из металла с хромированным покрытием. Конструкция стоит на пятиконечном основании с двойными колесами. Колеса легко перемещаются по комнате и не царапают напольное покрытие. Обивка сделана из сетчатой ткани, пропускающей воздух. Внутри находится плотный наполнитель, который долгое время не теряет свою форму. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.

5 Бюрократ CH-330M Стильное, простое и доступное кресло

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструктивные особенности: газлифт, колеса (ролики)

Функциональные особенности: мягкое сиденье, прорезиненные колесики

Максимальная нагрузка: до 120 кг

Регулировка: высоты сиденья

Материал крестовины: металл

Высота кресла: от 85.50 до 99 см

Высота сиденья: от 43.50 до 57 см

Глубина сиденья: от 44 см

Ширина сиденья: 44 см

Высота спинки: 42 см

Вес: 9.95 кг Плюсы Стильное

Удобно регулируется

Мягкое сиденье Минусы Не очень качественный газлифт

Это эргономичное, надежное и практичное кресло, комфортное в использовании. В его конструкции предусмотрен газлифт, позволяющий легко регулировать положение сиденья по высоте. Спинка находится отдельно от сиденья, она уменьшает нагрузку на позвоночник и позволяет человеку принять комфортное положение. Максимальное ограничение по весу составляет 120 кг.

Колесики со специальными накладками устойчиво стоят на поверхности, позволяют быстро перемещаться по помещению. Модель выглядит очень привлекательно и подходит для использования как дома, так и в офисе. Изделие можно использовать как детское кресло для ПК.

Крестовина сделана из прочного металла, она разборная. Подлокотники отсутствуют, но это не уменьшает комфортность модели. Кресло предлагается с несколькими вариантами обивок: искусственной кожей, стилем, вельветом. Можно выбрать как спокойную, так и яркую расцветку. Колеса имеют механизм тормоза, который откликается на изменение давления. Если вы садитесь или встаете, они фиксируются и не позволяют креслу перемещаться.

6 Everprof Ergo Невероятно красивое офисное кресло

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструктивные особенности: газлифт, колеса (ролики), подголовник, подлокотники, поясничный упор

Функциональные особенности: механизм качания, мягкие подлокотники, мягкое сиденье, прорезиненные колесики, спинка из сетки

Максимальная нагрузка: до 120 кг

Регулировка: высоты подлокотников, высоты сиденья, глубины сиденья, наклона спинки

Тип механизма качания: асинхронный

Материал крестовины: металл

Высота кресла: от 111 до 117 см

Высота сиденья: от 44 до 50 см

Глубина сиденья: от 48 см

Ширина сиденья: 48 см

Высота спинки: 80 см

Вес: 19.5 кг Плюсы Удобная посадка

Качественные материалы

Мягкое сиденье Минусы Немного пахнет пластик

Это эргономичное кресло для работы за компьютером, которое подойдет для использования в квартире и в офисе. Оно имеет подголовник, поддержку поясничного отдела. Также предусмотрены пластиковые подлокотники, обеспечивающие более удобную посадку.

Прорезиненные колеса-ролики, позволяют пользователю перемещаться на кресле по паркету, ламинату, при этом они не оставляют царапин на напольном покрытии. Каркас не монолитный. Крестовина сделана из алюминия, а обивка − из натуральной кожи.

На подлокотниках имеются накладки из мягкого полиуретана. В качестве набивки выступает полиуретан, который долго сохраняет свою форму. Есть газлифт, обеспечивающий регулировку по высоте. Также предусмотрен механизм качания, позволяющий расслабиться и отдохнуть в перерывах между выполнением работы. Можно регулировать глубину сиденья. Наибольшая нагрузка модели составляет 120 кг.

7 Chairman 696 Хорошее и доступное кресло для офисной работы

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструктивные особенности: газлифт, колеса (ролики), подлокотники

Функциональные особенности: механизм качания, мягкое сиденье, спинка из сетки

Максимальная нагрузка: до 120 кг

Регулировка: высоты сиденья, жесткости качания

Тип механизма качания: синхронный

Материал крестовины: пластик

Высота кресла: от 90 до 100.50 см

Высота сиденья: от 45.50 до 55 см

Глубина сиденья: от 47 см

Ширина сиденья: 45.5 см

Высота спинки: 44.5 см

Вес: 10.04 кг Плюсы Крепкое

Удобное

Доступная цена Минусы Сложная сборка

Это удобное кресло, имеющее эргономичную спинку. Оно обеспечивает надежную поддержку всем отделам позвоночника и помогает избежать усталости даже при долгой работе сидя. Модель выдерживает максимальную нагрузку 120 кг.

Крестовина изготовлена из пластика, она обеспечивает высокую прочность и устойчивость конструкции. Обивка выполнена из сетчатой ткани, обеспечивающей хорошую циркуляцию воздуха. Внутреннее наполнение − упругий поролон. Вам будет мягко сидеть, при этом вы не будете испытывать дискомфорта в области таза.

Есть эргономичные подлокотники, повышающие комфорт. Они позволяют зафиксировать положение рук и снять нагрузку с плеч, шеи. Высота сиденья удобно регулируется, так что кресло может подстраиваться под особенности людей любого роста. Перемещение по помещению осуществляется с помощью колесиков. Есть механизм качания, а также режим фиксации выбранного положения.

8 Everprof Kent Классическое кресло руководителя

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструктивные особенности: газлифт, колеса (ролики), подлокотники

Функциональные особенности: механизм качания, мягкие подлокотники, мягкое сиденье, прорезиненные колесики, фиксация механизма качания

Максимальная нагрузка: до 120 кг

Регулировка: высоты сиденья

Материал крестовины: металл

Высота кресла: от 108 до 115 см

Высота сиденья: от 47 до 54 см

Глубина сиденья: от 52 см

Ширина сиденья: 50 см

Высота спинки: 60 см

Вес: 15.5 кг Плюсы Удобное

Компактное

Стильный дизайн Минусы Не самая качественная экокожа

Это красивое и комфортное кресло для работы за компьютером, подходящее для офиса и дома. Оно выглядит презентабельно, поэтому может использоваться в качестве кресла руководителя. Процесс работы в нем будет комфортным и продуктивным.

Модель имеет механизм изменения высоты сиденья с помощью газлифта 3 категории. Также имеется механизм качания, позволяющий расслабиться и отдохнуть в процессе работы. Максимальная нагрузка на изделие составляет 120 кг. В виде обивки используется экокожа высокого качества. Внутри расположен плотный наполнитель, хорошо удерживающий форму.

Каркас модели монолитный. Конструкция установлена на прочную стальную крестовину и оснащена 5 колесиками. Они плавно перемещаются по полу, не оставляя на нем царапин и других повреждений. Есть удобные подлокотники с мягкими накладками.

Модель особенно хорошо подойдет для женщин и будет идеально смотреться в помещении, оформленном в стиле хай-тек. Она надолго сохраняет свой привлекательный внешний вид и отличается длительным сроком эксплуатации.

9 Everprof Rio M Стильное и удобное кресло с лаконичным дизайном

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструктивные особенности: подлокотники, колеса (ролики), газлифт

Функциональные особенности: механизм качания, мягкие подлокотники, прорезиненные колесики

Максимальная нагрузка: до 120 кг

Регулировка: высоты сиденья

Материал крестовины: металл

Высота кресла: от 108 до 114 см

Высота сиденья: от 56 до 50 см

Глубина сиденья: 47 см

Ширина сиденья: 48 см

Высота спинки: 60 см

Вес: 17.4 кг Плюсы Удобное

Красивый дизайн

Легко собирается Минусы Немного скрипит механизм качания

Это эргономичное кресло, изготовленное из премиальных материалов. Оно подходит для использования дома и в офисе. Имеет крестовину с 5 лучами. Мягкие прорезиненные колесики легко передвигаются по полу.

Модель выполнена в минималистичном стиле и прекрасно впишется в любой интерьер. Газлифт третьей категории помогает установить комфортную высоту. Наклон спинки регулируется, он очень мягкий, может устанавливаться в любом положении. Обивка сделана из натуральной кожи, приятной к телу. Задняя и боковые части выполнены из экокожи высокого качества. Есть механизм качания топ-ган. Также есть возможность зафиксировать наиболее удобное положение.

Монолитный каркас сделан из хромированной стали. Он отличается высокой надежностью и долгим сроком службы. Максимальная допустимая нагрузка этой модели составляет 120 кг. Кресло идеально подойдет для руководителей компаний, топ-менеджеров. Оно имеет презентабельный внешний вид. Металлические хромированные подлокотники с мягкими накладками повышают комфорт использования изделия.

10 Everprof EP 708 Хорошее и удобное офисное кресло

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструктивные особенности: газлифт, колеса (ролики), подголовник, подлокотники, поясничный упор

Функциональные особенности: механизм качания, мягкие подлокотники, мягкое сиденье, прорезиненные колесики, спинка из сетки, фиксация механизма качания

Максимальная нагрузка: до 120 кг

Регулировка: высоты сиденья, жесткости качания

Тип механизма качания: синхронный

Материал крестовины: металл

Высота кресла: от 121 до 129 см

Высота сиденья: от 45 до 53 см

Глубина сиденья: от 49 см

Ширина сиденья: 48 см

Высота спинки: 78 см

Вес: 15 кг Плюсы Удобное

Надежное качество сборки

Красивый дизайн Минусы Немного скрипит

Это эргономичное и стильное кресло, которое поможет организовать рабочую зону как дома, так и в офисе. Модель имеет функция качания, выдерживает максимальную нагрузку до 120 кг. Эргономичная конструкция позволит вам проводить в кресле большое количество времени, при этом не испытывать усталости.

Обивка сделана из качественных материалов: текстиля и искусственной кожи. В роли наполнителя выступает вспененный полиуретан, который обеспечивает надежное и прочное положение кресла на полу.

Есть функция качания, позволяющий отдохнуть в перерывах между работой. Также есть функция, позволяющая установить кресло в оптимальном положении. Также можно изменить положение сиденья. Модель имеет стильный внешний вид, поэтому подойдет даже для руководителей или топ-менеджеров. Сетчатая ткань обивки обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

11 TetChair Style Несколько интересных расцветок

7.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструктивные особенности: газлифт, колеса (ролики)

Функциональные особенности: мягкое сиденье, прорезиненные колесики

Максимальная нагрузка: до 100 кг

Регулировка: высоты сиденья

Материал крестовины: металл

Высота кресла: от 87 до 97 см

Высота сиденья: от 45 до 55 см

Глубина сиденья: от 40 см

Ширина сиденья: 52 см

Высота спинки: 42 см Плюсы Удобное

Приятное текстильное покрытие

Большое сиденье Минусы Широкое основание

Это кресло идеально подходит для организации рабочей зоны. Оно имеет широкую спинку и сиденье, обтянутое мягким текстилем. Материал устойчив к механическим повреждениям, не подвержен влиянию ультрафиолета, преждевременному выгоранию. Крестовина изготовлена из хромированного металла. Она без проблем выдержит нагрузку до 90 кг.

Внутри находится наполнитель из пенополиуретана, имеющий хорошую упругость. Модель подойдет даже для самых требовательных пользователей. Ролики сделаны из прорезиненного материала, они легко перемещаются по напольному покрытию, не вызывая его повреждения. Крестовина сделана из хромированного металла. Модель не имеет подлокотников, но это не уменьшает уровень ее комфортности.

Допустимая нагрузка составляет 100 кг. Конструкция модели такая, что вы не будете ощущать напряжения в поясничном отделе даже после долгого трудового дня. Помимо широкого функционала изделие имеет стильный дизайн. Оно хорошо впишется как в домашний интерьер, так и в офисный.

12 TetChair Zero Хорошее, надежное офисное кресло

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструктивные особенности: колеса (ролики), газлифт

Функциональные особенности: мягкое сиденье, прорезиненные колесики

Максимальная нагрузка: до 90 кг

Регулировка: высоты сиденья

Материал крестовины: металл

Высота кресла: от 86 до 96 см

Высота сиденья: от 43 до 53 см

Глубина сиденья: от 40 см

Ширина сиденья: 45 см

Высота спинки: 43 см Плюсы Удобство использования

Высокое качество материалов

Презентабельный внешний вид Минусы Тяжелое

Это компактное кресло для работы за компьютером, которое хорошо впишется в любой современный интерьер. За счет небольшого уклона сиденья оно обеспечивает комфортную посадку и снимает нагрузку с поясницы. Сиденье регулируется по высоте с помощью специального рычага.

Есть полиуретановые ролики, которые легко скользят по напольному покрытию и не повреждают его. В этом кресле вы будете комфортно чувствовать себя во время длительной работы. Эргономичная конструкция позволяет телу занять любое удобное положение. Она установлена на надежной крестовине из хромированного металла.

Модель выдерживает нагрузку до 100 кг. Обивка сделана из искусственной кожи и имеет презентабельный внешний вид. Так что кресло может использоваться даже в кабинете руководителей. Экокожа – экологичный и долговечный материал, приятный на ощупь. Подлокотников нет, но это не влияет на комфортность посадки, а заставляет пользователю постоянно держать осанку.