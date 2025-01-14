Timex создает носимое устройство с датчиком для отслеживания работы мозга

Timex объединяется с Pison, чтобы выпустить новые умные часы или фитнес-браслет. Эта компания разработала инновационную платформу для отслеживания активности мозга. Она использует электронейрографию (ЭНГ), измеряя электрическую активность мозга через биосенсор на коже. В сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта, она способна отслеживать различные показатели психического здоровья, качество сна, спортивные результаты и общее состояние мозга. По сути, это как датчик сердечного ритма, но для мозга.

Технология Pison уже интегрирована в платформу Qualcomm Snapdragon W5, что предполагает использование этой платформы и в новых устройствах Timex. Pison уже выпускает собственный браслет с подобными функциями, но он не отличается привлекательным дизайном. Партнерство с Timex призвано решить эту проблему, создав привлекательное устройство с передовыми технологиями.

Предполагаемые функции устройства Timex

Новые умные часы или браслет Timex с датчиком Pison будут предлагать совершенно новые возможности по сравнению с обычными фитнес-трекерами. Они смогут отслеживать уровень стресса, тревоги, усталости, качество сна и когнитивные способности. Это будет полезно как для обычных пользователей, так и для спортсменов, желающих улучшить свои результаты. Более того, устройство сможет помочь в диагностике нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, а также оценивать последствия черепно-мозговых травм.

Устройство будет оснащено сопутствующим приложением для отображения данных. Pison также разработала систему управления жестами. Она основана на электрических сигналах мозга, что упростит взаимодействие с устройством. Это позволяет распознавать сложные жесты, используя электрическую активность, генерируемую мозгом при движении пальцев.

Timex имеет опыт работы с умными часами и устройствами для здоровья, включая модели Metropolitan R и Teslar. Партнерство с Pison продолжает эту тенденцию, присоединяясь к другим компаниям, таким как Alphabeats, которые исследуют использование носимых устройств для отслеживания активности мозга. Выпуск первого носимого устройства Timex с технологией Pison ожидается весной, а вероятное использование платформы Snapdragon W5 предполагает возможность использования операционной системы Google Wear OS.

Источник — digitaltrends