Lenovo планирует развивать индустрию гуманоидных роботов

7 января 2025 года компания Anhui Lenovo Strong Chain Reinforcement стала акционером Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center Co., Ltd.. Компания, основанная 21 декабря 2023 года, привлекла новые инвестиции и значительно увеличила свой уставной капитал. В результате он вырос примерно с 41,421 миллиона юаней до примерно 61,771 миллиона юаней. Более 38% акций компании принадлежат Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd.. Это крупный поставщик комплексных решений для интеллектуального производства.

Стоит отметить, что Lenovo уже инвестировала в сферу робототехники, в том числе в компании, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта, такие как Xingdong Era и Beijing Zhongke Huiling Robot.

Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта делает гуманоидных роботов всё более реальными, чем выдумкой. Аналитики Citi прогнозируют, что в ближайшие 25 лет мировой рынок гуманоидных роботов достигнет ошеломляющих 7 триллионов долларов США.

Эксперты ожидают, что гуманоидные роботы добьются наибольших успехов в сфере бытовых услуг. Роботы, способные выполнять домашние обязанности (например, складывать одежду, косить газон, ухаживать за пожилыми людьми), будут пользоваться большим спросом. Также значительными областями применения гуманоидных роботов станут логистика, строительство и доставка продуктов питания.

Источник — ithome