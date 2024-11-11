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The Frame от Samsung пополнился коллекцией монохромных картин

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.11.2024
6 Просмотров 0
The Frame от Samsung пополнился коллекцией монохромных картин

Телевизор The Frame от Samsung приобрел огромную популярность среди тех, кто ценит гармонию техники и интерьера. Чтобы сделать этот телевизор еще более привлекательным для пользователей, Samsung регулярно обновляет контент в своем художественном магазине Art Store. Сегодня в коллекцию добавлены монохромные картины выдающегося мастера Пак Со Бо. Этот художник, к сожалению, ушел из жизни. Но его работы из серии «Écriture» продолжают вызывать восхищение. Критики и искусствоведы отмечают, что он является одним из ведущих представителей дансэхва. В переводе это значит «монохромная живопись».

Работы Пак Со Бо чаще всего черпают вдохновение из природы. Они отличаются насыщенной цветовой палитрой и трехмерными узорами. Его картины можно увидеть в знаменитых музеях мира, таких как Национальный музей современного искусства (MMCA), Художественный музей Лиум, Художественный музей Samsung и Музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке. В прошлом году Samsung представила его шедевры на грандиозном 146-дюймовом телевизоре Micro LED 4K The Wall на выставке в Рокфеллер-центре в США. Сейчас в Art Store доступно более 2500 произведений искусства от известных художников со всего света.

Ёнсу Ким, руководитель бизнес-группы визуальных дисплеев в Samsung Electronics и The Frame, подчеркнул: «Как пионеры корейского современного искусства, мы рады возможности представлять шедевры Со Бо Пака через Art Store. Мы нацелены на расширение нашего сотрудничества, чтобы предложить пользователям Art Store разнообразный опыт, который объединяет Восток и Запад, а также современность и классику».

Источник — sammobile

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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