The Frame от Samsung пополнился коллекцией монохромных картин

Телевизор The Frame от Samsung приобрел огромную популярность среди тех, кто ценит гармонию техники и интерьера. Чтобы сделать этот телевизор еще более привлекательным для пользователей, Samsung регулярно обновляет контент в своем художественном магазине Art Store. Сегодня в коллекцию добавлены монохромные картины выдающегося мастера Пак Со Бо. Этот художник, к сожалению, ушел из жизни. Но его работы из серии «Écriture» продолжают вызывать восхищение. Критики и искусствоведы отмечают, что он является одним из ведущих представителей дансэхва. В переводе это значит «монохромная живопись».

Работы Пак Со Бо чаще всего черпают вдохновение из природы. Они отличаются насыщенной цветовой палитрой и трехмерными узорами. Его картины можно увидеть в знаменитых музеях мира, таких как Национальный музей современного искусства (MMCA), Художественный музей Лиум, Художественный музей Samsung и Музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке. В прошлом году Samsung представила его шедевры на грандиозном 146-дюймовом телевизоре Micro LED 4K The Wall на выставке в Рокфеллер-центре в США. Сейчас в Art Store доступно более 2500 произведений искусства от известных художников со всего света.

Ёнсу Ким, руководитель бизнес-группы визуальных дисплеев в Samsung Electronics и The Frame, подчеркнул: «Как пионеры корейского современного искусства, мы рады возможности представлять шедевры Со Бо Пака через Art Store. Мы нацелены на расширение нашего сотрудничества, чтобы предложить пользователям Art Store разнообразный опыт, который объединяет Восток и Запад, а также современность и классику».

Источник — sammobile