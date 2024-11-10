В Китае обнаружили прототип неизданной модели iPhone

В Apple тщательно тестируют все аппаратные компоненты и инновации на прототипах, прежде чем запускать серийное производство. Найденный прототип iPhone, обозначенный как «Vesica Piscis», представляет собой уникальный пример этой работы. Этот прототип, обнаруженный пользователем AppleDemoYT на китайском онлайн-рынке Xianyu, был спасён от утилизации на заводе по переработке электронных отходов. Судя по серийному номеру, он был создан между выпуском iPhone 13 и 14, что подтверждается наличием компонентов обоих моделей, а также совершенно новых, неизвестных ранее элементов.

Более того, данный прототип демонстрирует неизвестный подход к управлению. Вместо привычных двух кнопок регулировки громкости и кнопки включения/выключения, он оснащён одной длинной емкостной областью для регулировки громкости и отдельной емкостной кнопкой включения/выключения, аналогичной кнопке на iPhone 16. Это существенно отличается от традиционной механической реализации. Кроме того, на рамке iPhone присутствует маркировка «Рейнджер» и «DROP2.5», свидетельствующая о прохождении тестов на прочность, включая многократное падение с высоты 2,5 метра. Отсутствие логотипа Apple на задней панели заменено двумя перекрывающимися кругами – символом, ранее встречавшимся в документации прототипов AirTag.

Несмотря на то, что некоторые компоненты, например, камера, являются пластиковыми макетами, прототип работает после подключения к компьютеру. Сообщение «MCU Init Done» подтверждает успешную инициализацию микроконтроллера. Примечательно, что «Vesica Piscis» – это не результат утечки из «секретной подземной лаборатории Apple», а скорее результат случайной находки.

Данный прототип, вероятно, представляет собой экспериментальное устройство, использованное Apple для тестирования новых технологий, в частности, емкостных кнопок и тактильной обратной связи. Он является одним из самых необычных прототипов iPhone и дает ценное представление о процессе разработки в Apple, демонстрируя инновационные подходы к дизайну и тестированию в компании. Таким образом, исследование этого прототипа проливает свет на внутренние процессы разработки новых моделей iPhone.