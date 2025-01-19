Полиция Англии конфисковала Tesla Cybertruck, который, по-видимому, пересек Атлантику, поскольку «его использование на дорогах Великобритании запрещено».

Согласно обновлению на Facebook (признана экстремистскиой организацией и запрещена на территории России) полицейского управления Бери в районе Большого Манчестера, водитель «был постоянным жителем Великобритании, но транспортное средство было зарегистрировано и застраховано за рубежом, что запрещено в Великобритании».

Даже при наличии правильных документов Cybertruck все равно будет незаконным для вождения там. Чиновники ранее указывали, что этот огромный грузовик просто слишком большой и острый для европейских дорог , представляя слишком большую угрозу безопасности пешеходов.

«Хотя это может показаться мелочью, существуют обоснованные опасения относительно безопасности других участников дорожного движения или пешеходов, если они будут участниками дорожно-транспортного происшествия с Cybertruck», — говорится в заявлении полиции Бери. «Транспортное средство впоследствии было конфисковано в соответствии с разделом 165 Закона о дорожном движении, сообщил водитель».