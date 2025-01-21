Лого сайта
Главная » Автомобили и мототехника » BYD Yangwang U9: гиперкар с «прыгающим» кузовом.
Автомобили и мототехника

BYD Yangwang U9: гиперкар с «прыгающим» кузовом.

Владислав Ильин Владислав Ильин
22.01.2025
6 Просмотров 0
BYD Yangwang U9

BYD Yangwang U9: гиперкар, который прыгает как гепард и игнорирует полицейские шипы. Стоит ли баснословных денег?

Китайцы из BYD снова всех удивили! Их новый электрический гиперкар Yangwang U9 не просто быстрый — он умеет буквально прыгать через препятствия. Представьте: машина на скорости 120 км/ч перелетает через двухметровую яму или шипы на дороге, словно супергерой из фильма. И всё это — благодаря уникальной активной подвеске, которая работает как «мышцы гепарда». В промо-ролике авто даже справляется с трюком без водителя — просто фантастика!

Но зачем это нужно?

Производитель уверяет: функция пригодится, чтобы избежать аварий или «уйти» от погони с пробитыми колёсами. Вот только представьте: машина летит на скорости, все четыре колеса отрываются от асфальта… Не слишком ли опасно? Пока что это выглядит как эффектный трюк для рекламы, а не реальный сценарий для городских улиц. Хотя, возможно, в будущем такие прыжки спасут чьи-то жизни.

Что ещё умеет этот зверь?

  • 1287 лошадиных сил — разгон до 100 км/ч за 2.36 секунды. Тесла Model S Plaid? Легко догонит!
  • Рекорд на Нюрбургринге — в ноябре 2023 U9 показал «адский» результат на легендарном треке, но точное время BYD пока держит в тайне.
  • Плавает как лодка — да, его «брат» внедорожник Yangwang U8 умеет держаться на воде до 30 минут. Видимо, китайцы решили, что гиперкару тоже нужна суперсила!

Цена: готовы к прыжку за кошельком?

За BYD Yangwang U9 просят $236 000 (около 23 млн рублей). И это ещё без учёта налогов и доставки! А если решите похвастаться прыжками на публике — готовьтесь к вниманию полиции. Один владелец уже получил штраф за слишком зрелищный трюк на дороге. Видимо, «полёт» через полицейские шипы — не лучший способ познакомиться с местными стражами порядка.

Вывод

Yangwang U9 — это не просто машина, а технологический фейерверк. Прыжки выглядят безумно круто, но пока непонятно, кому они реально пригодятся. Зато BYD ясно даёт понять: китайский автопром больше не «догоняет» — он диктует правила. И да, если вдруг захотите сбежать от копов… Теперь вы знаете, на чём это можно попробовать (шутка, конечно!). А вы рискнули бы купить такого «прыгуна»?

P.S. Тесла, ау? Похоже, у вас появился серьёзный соперник в борьбе за звание самого безумного электрокара!

Источник — futurism

Тэги:

Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.