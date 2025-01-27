Jeep Wagoneer S: Первый электрический внедорожник бренда удивил не всех

Jeep сделал смелый шаг в мир электромобилей, представив Wagoneer S — свою первую полностью электрическую модель. Однако вместо ожидаемого «электрического Wrangler» мы получили кроссовер, который скорее напоминает Cherokee, но с претензией на люкс и технологичность. Разбираемся, что скрывает новинка и стоит ли её высокая цена внимания.
Дизайн: Брутальный силуэт vs аэродинамика
Внешне Wagoneer S сохранил угловатые черты классических Jeep, но инженеры спрятали хитрости для снижения сопротивления воздуха:
- Спойлер-невидимка: Массивный задний спойлер, приподнятый на 9 дюймов, создаёт иллюзию «квадратного» профиля, но на самом деле направляет воздушные потоки, уменьшая турбулентность.
- Коэффициент Cd 0.294: Для электромобиля это отличный показатель. Дизайнер Винс Галанте признался: над формой A-столбов и зеркал пришлось провести десятки тестов в аэродинамической трубе.
- Тишина в салоне: Оптимизация airflow не только повысила запас хода до 487 км, но и сделала Wagoneer S одним из самых тихих электрокросоверов — шум ветра почти не проникает внутрь даже на скорости.
Техническая начинка: Мощно, но не рекордно
- Два мотора, 600 л.с.: Разгон до 100 км/ч за 3.4 секунды — это действительно впечатляет. В режиме Sport кроссовер легко срывает колёса в пробуксовку.
- Батарея 100.5 кВт·ч: Запас хода — 487 км (по EPA). Для сравнения: Lucid Air Pure даёт на 40% больше миль на кВт·ч, а Polestar 3 — на 18% меньше.
- Платформа STLA Large: Позволяет использовать гибридные и ДВС-версии, но в Wagoneer S — только электропривод. Зарядка от 20% до 80% за 23 минуты — стандартно для сегмента.
Интерьер: Эко-люкс и 55 дюймов экранов
Jeep сделал ставку на устойчивое развитие и технологии:
- Переработанные материалы: 62% алькантары и 100% ковровых покрытий — из вторсырья. Хромированные детали убрали как экологически вредные.
- Цифровой рай: Почти 140 см экранов — перед водителем, в центре, для климата, пассажира и даже цифровое зеркало заднего вида.
- Умный климат-контроль: Вентилируемые сиденья с массажем, съёмная крыша с теплоизоляцией вместо панорамного стекла — всё для борьбы с перегревом без лишних затрат энергии.
Впечатления за рулём: Спорт vs Эко
- Режим Sport: Резкий разгон, отзывчивый руль, но на неровностях чувствуется вес в 2.5 тонны. Для кроссовера подвеска мягче, чем у многих конкурентов, но на кочках масса даёт о себе знать.
- Режим Eco: Отключает передние колёса (на ступицах, не на осях), смягчает реакцию педали газа. Идеален для города — меньше «дёрганности», хотя КПД могло бы быть выше.
- Off-road? Пока только намёк: в 2025 выйдет версия Trailhawk с блокировкой дифференциала и внедорожной резиной. Базовая модель на гравии справляется, но это не Wrangler.
Цена и конкуренты: За что просят $72 000?
Launch Edition стартует с $71 995 — почти вдвое дороже Chevrolet Equinox EV и существенно выше Tesla Model Y/Kia EV6. За эти деньги вы получаете:
- Уровень шума как у Audi/Lucid.
- Мощность, сравнимую с Porsche Macan Electric.
- Брендовый статус Jeep.
Но конкуренты вроде Polestar 3 или Lucid Air предлагают больше инноваций за те же деньги. Jeep обещает более доступные версии позже в 2025, но детали пока скрывает.
Итоги: Кому подойдёт Wagoneer S?
Это электрокар для тех, кто:
- Хочет тишину и комфорт на трассе, но не готов к «ватному» управлению как у многих EV.
- Ценит узнаваемый дизайн Jeep, но не нуждается в серьёзном бездорожье.
- Готов переплатить за имидж, пока более доступные модиации не вышли.
Как отмечает автор, Wagoneer S — осторожный, но важный шаг Jeep в электрическую эру. Удастся ли бренду удержать фанатов и привлечь новых — покажут продажи.
P.S. Если ищете электрокар для бездорожья — дождитесь Trailhawk. А если хотите просто стильный люксовый кроссовер — Wagoneer S уже сейчас выглядит солидно, несмотря на ценник.