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Автомобили и мототехника

Jeep Wagoneer S: Первый электрический внедорожник бренда удивил не всех

Владислав Ильин Владислав Ильин
27.01.2025
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Jeep Wagoneer

Jeep сделал смелый шаг в мир электромобилей, представив Wagoneer S — свою первую полностью электрическую модель. Однако вместо ожидаемого «электрического Wrangler» мы получили кроссовер, который скорее напоминает Cherokee, но с претензией на люкс и технологичность. Разбираемся, что скрывает новинка и стоит ли её высокая цена внимания.

Дизайн: Брутальный силуэт vs аэродинамика

Внешне Wagoneer S сохранил угловатые черты классических Jeep, но инженеры спрятали хитрости для снижения сопротивления воздуха:

  • Спойлер-невидимка: Массивный задний спойлер, приподнятый на 9 дюймов, создаёт иллюзию «квадратного» профиля, но на самом деле направляет воздушные потоки, уменьшая турбулентность.
  • Коэффициент Cd 0.294: Для электромобиля это отличный показатель. Дизайнер Винс Галанте признался: над формой A-столбов и зеркал пришлось провести десятки тестов в аэродинамической трубе.
  • Тишина в салоне: Оптимизация airflow не только повысила запас хода до 487 км, но и сделала Wagoneer S одним из самых тихих электрокросоверов — шум ветра почти не проникает внутрь даже на скорости.

Техническая начинка: Мощно, но не рекордно

  • Два мотора, 600 л.с.: Разгон до 100 км/ч за 3.4 секунды — это действительно впечатляет. В режиме Sport кроссовер легко срывает колёса в пробуксовку.
  • Батарея 100.5 кВт·ч: Запас хода — 487 км (по EPA). Для сравнения: Lucid Air Pure даёт на 40% больше миль на кВт·ч, а Polestar 3 — на 18% меньше.
  • Платформа STLA Large: Позволяет использовать гибридные и ДВС-версии, но в Wagoneer S — только электропривод. Зарядка от 20% до 80% за 23 минуты — стандартно для сегмента.

Интерьер: Эко-люкс и 55 дюймов экранов

Jeep сделал ставку на устойчивое развитие и технологии:

  • Переработанные материалы: 62% алькантары и 100% ковровых покрытий — из вторсырья. Хромированные детали убрали как экологически вредные.
  • Цифровой рай: Почти 140 см экранов — перед водителем, в центре, для климата, пассажира и даже цифровое зеркало заднего вида.
  • Умный климат-контроль: Вентилируемые сиденья с массажем, съёмная крыша с теплоизоляцией вместо панорамного стекла — всё для борьбы с перегревом без лишних затрат энергии.

Впечатления за рулём: Спорт vs Эко

  • Режим Sport: Резкий разгон, отзывчивый руль, но на неровностях чувствуется вес в 2.5 тонны. Для кроссовера подвеска мягче, чем у многих конкурентов, но на кочках масса даёт о себе знать.
  • Режим Eco: Отключает передние колёса (на ступицах, не на осях), смягчает реакцию педали газа. Идеален для города — меньше «дёрганности», хотя КПД могло бы быть выше.
  • Off-road? Пока только намёк: в 2025 выйдет версия Trailhawk с блокировкой дифференциала и внедорожной резиной. Базовая модель на гравии справляется, но это не Wrangler.

Цена и конкуренты: За что просят $72 000?

Launch Edition стартует с $71 995 — почти вдвое дороже Chevrolet Equinox EV и существенно выше Tesla Model Y/Kia EV6. За эти деньги вы получаете:

  • Уровень шума как у Audi/Lucid.
  • Мощность, сравнимую с Porsche Macan Electric.
  • Брендовый статус Jeep.

Но конкуренты вроде Polestar 3 или Lucid Air предлагают больше инноваций за те же деньги. Jeep обещает более доступные версии позже в 2025, но детали пока скрывает.

Итоги: Кому подойдёт Wagoneer S?

Это электрокар для тех, кто:

  • Хочет тишину и комфорт на трассе, но не готов к «ватному» управлению как у многих EV.
  • Ценит узнаваемый дизайн Jeep, но не нуждается в серьёзном бездорожье.
  • Готов переплатить за имидж, пока более доступные модиации не вышли.

Как отмечает автор, Wagoneer S — осторожный, но важный шаг Jeep в электрическую эру. Удастся ли бренду удержать фанатов и привлечь новых — покажут продажи.

P.S. Если ищете электрокар для бездорожья — дождитесь Trailhawk. А если хотите просто стильный люксовый кроссовер — Wagoneer S уже сейчас выглядит солидно, несмотря на ценник.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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