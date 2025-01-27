Jeep Wagoneer S: Первый электрический внедорожник бренда удивил не всех

Jeep сделал смелый шаг в мир электромобилей, представив Wagoneer S — свою первую полностью электрическую модель. Однако вместо ожидаемого «электрического Wrangler» мы получили кроссовер, который скорее напоминает Cherokee, но с претензией на люкс и технологичность. Разбираемся, что скрывает новинка и стоит ли её высокая цена внимания.

Дизайн: Брутальный силуэт vs аэродинамика

Внешне Wagoneer S сохранил угловатые черты классических Jeep, но инженеры спрятали хитрости для снижения сопротивления воздуха:

Спойлер-невидимка: Массивный задний спойлер, приподнятый на 9 дюймов, создаёт иллюзию «квадратного» профиля, но на самом деле направляет воздушные потоки, уменьшая турбулентность.

Массивный задний спойлер, приподнятый на 9 дюймов, создаёт иллюзию «квадратного» профиля, но на самом деле направляет воздушные потоки, уменьшая турбулентность. Коэффициент Cd 0.294: Для электромобиля это отличный показатель. Дизайнер Винс Галанте признался: над формой A-столбов и зеркал пришлось провести десятки тестов в аэродинамической трубе.

Для электромобиля это отличный показатель. Дизайнер Винс Галанте признался: над формой A-столбов и зеркал пришлось провести десятки тестов в аэродинамической трубе. Тишина в салоне: Оптимизация airflow не только повысила запас хода до 487 км, но и сделала Wagoneer S одним из самых тихих электрокросоверов — шум ветра почти не проникает внутрь даже на скорости.

Техническая начинка: Мощно, но не рекордно

Два мотора, 600 л.с.: Разгон до 100 км/ч за 3.4 секунды — это действительно впечатляет. В режиме Sport кроссовер легко срывает колёса в пробуксовку.

Разгон до 100 км/ч за — это действительно впечатляет. В режиме Sport кроссовер легко срывает колёса в пробуксовку. Батарея 100.5 кВт·ч: Запас хода — 487 км (по EPA). Для сравнения: Lucid Air Pure даёт на 40% больше миль на кВт·ч, а Polestar 3 — на 18% меньше.

Запас хода — (по EPA). Для сравнения: Lucid Air Pure даёт на 40% больше миль на кВт·ч, а Polestar 3 — на 18% меньше. Платформа STLA Large: Позволяет использовать гибридные и ДВС-версии, но в Wagoneer S — только электропривод. Зарядка от 20% до 80% за 23 минуты — стандартно для сегмента.

Интерьер: Эко-люкс и 55 дюймов экранов

Jeep сделал ставку на устойчивое развитие и технологии:

Переработанные материалы: 62% алькантары и 100% ковровых покрытий — из вторсырья. Хромированные детали убрали как экологически вредные.

62% алькантары и 100% ковровых покрытий — из вторсырья. Хромированные детали убрали как экологически вредные. Цифровой рай: Почти 140 см экранов — перед водителем, в центре, для климата, пассажира и даже цифровое зеркало заднего вида.

Почти — перед водителем, в центре, для климата, пассажира и даже цифровое зеркало заднего вида. Умный климат-контроль: Вентилируемые сиденья с массажем, съёмная крыша с теплоизоляцией вместо панорамного стекла — всё для борьбы с перегревом без лишних затрат энергии.

Впечатления за рулём: Спорт vs Эко

Режим Sport: Резкий разгон, отзывчивый руль, но на неровностях чувствуется вес в 2.5 тонны . Для кроссовера подвеска мягче, чем у многих конкурентов, но на кочках масса даёт о себе знать.

Резкий разгон, отзывчивый руль, но на неровностях чувствуется вес в . Для кроссовера подвеска мягче, чем у многих конкурентов, но на кочках масса даёт о себе знать. Режим Eco: Отключает передние колёса (на ступицах, не на осях), смягчает реакцию педали газа. Идеален для города — меньше «дёрганности», хотя КПД могло бы быть выше.

Отключает передние колёса (на ступицах, не на осях), смягчает реакцию педали газа. Идеален для города — меньше «дёрганности», хотя КПД могло бы быть выше. Off-road? Пока только намёк: в 2025 выйдет версия Trailhawk с блокировкой дифференциала и внедорожной резиной. Базовая модель на гравии справляется, но это не Wrangler.

Цена и конкуренты: За что просят $72 000?

Launch Edition стартует с $71 995 — почти вдвое дороже Chevrolet Equinox EV и существенно выше Tesla Model Y/Kia EV6. За эти деньги вы получаете:

Уровень шума как у Audi/Lucid.

Мощность, сравнимую с Porsche Macan Electric.

Брендовый статус Jeep.

Но конкуренты вроде Polestar 3 или Lucid Air предлагают больше инноваций за те же деньги. Jeep обещает более доступные версии позже в 2025, но детали пока скрывает.

Итоги: Кому подойдёт Wagoneer S?

Это электрокар для тех, кто:

Хочет тишину и комфорт на трассе, но не готов к «ватному» управлению как у многих EV.

на трассе, но не готов к «ватному» управлению как у многих EV. Ценит узнаваемый дизайн Jeep, но не нуждается в серьёзном бездорожье.

Готов переплатить за имидж, пока более доступные модиации не вышли.

Как отмечает автор, Wagoneer S — осторожный, но важный шаг Jeep в электрическую эру. Удастся ли бренду удержать фанатов и привлечь новых — покажут продажи.

P.S. Если ищете электрокар для бездорожья — дождитесь Trailhawk. А если хотите просто стильный люксовый кроссовер — Wagoneer S уже сейчас выглядит солидно, несмотря на ценник.