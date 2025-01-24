Tesla запускает обновленную Model Y

Всего через пару недель после дебюта в Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона Tesla начала принимать заказы на обновленную Model Y («Juniper») в США, Канаде, Мексике, Чили и Европе. Launch Edition — единственная доступная сейчас комплектация в Штатах — предлагает «полный пакет»: эксклюзивный значок, систему Full Self-Driving (Supervised) и опцию Acceleration Boost. Стартовая цена — $59,990 до применения льгот и скидок, а первые поставки стартуют в марте 2025 года.
Что нового в Model Y 2025?
- Дизайн: Переработанные передние и задние фары, акустическое стекло для снижения шума.
- Интерьер: 8-дюймовый сенсорный экран для задних пассажиров, обновленная аудиосистема с дополнительными динамиками.
- Технологии: Новая фронтальная камера для улучшенного автопилота, электроскладывающиеся задние сиденья, багажник с автоматическим открытием.
- Подвеска: Перенастроена для комфорта и управляемости.
Любопытная деталь: На фото заметен классический рычаг указателя поворота слева от руля, в отличие от кнопочного решения в последних моделях Tesla.
Сравнение с предыдущей версией
Пока новая Tesla Model Y готовится к поставкам, старая версия остаётся в продаже с скидкой до $4000. Например, Long Range AWD в старой комплектации стоит $55,990 против $59,990 у новинки.
Ключевые отличия:
- Запас хода: Новая — 320 миль (без сертификации EPA), старая — 311 миль (ранее заявлялось 330 миль).
- Разгон 0-60 миль/ч: 4.1 сек против 4.8 сек.
- Макс. скорость: 125 миль/ч вместо 135 миль/ч.
Почему Tesla оставляет старую модель?
Компания впервые параллельно продаёт два поколения одной модели. Возможно, это попытка стимулировать спрос после первого годового падения продаж. Покупатели могут выбрать проверенную версию с мгновенной доставкой или дождаться новинки с улучшениями.
Вызовы для Tesla
Несмотря на апдейты, бренд сталкивается с проблемами: сомнения в качестве автопилота, судебные иски и снижение доверия покупателей. Останется ли Model Y бестселлером в условиях растущей конкуренции — покажет время.
Совет для покупателей: Если нужен автомобиль «здесь и сейчас» или семиместная версия — старая Model Y всё ещё в строю. Ценителям инноваций стоит присмотреться к Launch Edition, но приготовиться к ожиданию.
Источник — theverge