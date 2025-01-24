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Автомобили и мототехника

Tesla запускает обновленную Model Y

Владислав Ильин Владислав Ильин
24.01.2025
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Tesla Model Y

Всего через пару недель после дебюта в Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона Tesla начала принимать заказы на обновленную Model Y («Juniper») в США, Канаде, Мексике, Чили и Европе. Launch Edition — единственная доступная сейчас комплектация в Штатах — предлагает «полный пакет»: эксклюзивный значок, систему Full Self-Driving (Supervised) и опцию Acceleration Boost. Стартовая цена — $59,990 до применения льгот и скидок, а первые поставки стартуют в марте 2025 года.

Что нового в Model Y 2025?

  • Дизайн: Переработанные передние и задние фары, акустическое стекло для снижения шума.
  • Интерьер: 8-дюймовый сенсорный экран для задних пассажиров, обновленная аудиосистема с дополнительными динамиками.
  • Технологии: Новая фронтальная камера для улучшенного автопилота, электроскладывающиеся задние сиденья, багажник с автоматическим открытием.
  • Подвеска: Перенастроена для комфорта и управляемости.

Любопытная деталь: На фото заметен классический рычаг указателя поворота слева от руля, в отличие от кнопочного решения в последних моделях Tesla.

Сравнение с предыдущей версией

Пока новая Tesla Model Y готовится к поставкам, старая версия остаётся в продаже с скидкой до $4000. Например, Long Range AWD в старой комплектации стоит $55,990 против $59,990 у новинки.

Ключевые отличия:

  • Запас хода: Новая — 320 миль (без сертификации EPA), старая — 311 миль (ранее заявлялось 330 миль).
  • Разгон 0-60 миль/ч: 4.1 сек против 4.8 сек.
  • Макс. скорость: 125 миль/ч вместо 135 миль/ч.

Почему Tesla оставляет старую модель?

Компания впервые параллельно продаёт два поколения одной модели. Возможно, это попытка стимулировать спрос после первого годового падения продаж. Покупатели могут выбрать проверенную версию с мгновенной доставкой или дождаться новинки с улучшениями.

Вызовы для Tesla

Несмотря на апдейты, бренд сталкивается с проблемами: сомнения в качестве автопилота, судебные иски и снижение доверия покупателей. Останется ли Model Y бестселлером в условиях растущей конкуренции — покажет время.

Совет для покупателей: Если нужен автомобиль «здесь и сейчас» или семиместная версия — старая Model Y всё ещё в строю. Ценителям инноваций стоит присмотреться к Launch Edition, но приготовиться к ожиданию.

Источник — theverge

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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