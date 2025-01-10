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Xiaomi выпустила механическую клавиатуру MK71 Pro

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.01.2025
5 Просмотров 0
Xiaomi выпустила механическую клавиатуру MK71 Pro

Механическая клавиатура Xiaomi MK71 Pro — это новинка на рынке. Она уже доступна по цене около 68 долларов США. Эта клавиатура предлагает множество функций. Их оценят как обычные пользователи, так и геймеры.

MK71 Pro имеет компактную 71-клавишную раскладку с удобным расстоянием между клавишами. Представлены два стильных цветовых варианта: «Ледник» и «Лунный камень». В ней используются собственные линейные переключатели TTC первого поколения, улучшенные с помощью материала PORON и звукоизолирующей конструкции GASKET. Это обеспечивает более комфортный и тихий набор текста.

Клавиатура также оснащена высокоточными сателлитными стабилизаторами. Они вручную смазываются и настраиваются для обеспечения одинаково приятного ощущения при нажатии клавиш по всей поверхности. Важной особенностью является поддержка горячей замены переключателей. Она позволяет легко менять тип переключателей и настраивать клавиатуру под индивидуальные предпочтения.

Xiaomi MK71 Pro предлагает три режима подключения: Bluetooth, проводное USB-соединение и беспроводное соединение 2.4 ГГц. Как проводное, так и беспроводное (2.4 ГГц) соединения обеспечивают низкую задержку, а переключение между тремя подключенными устройствами происходит плавно и без задержек. В комплект входит удлинитель для беспроводного ресивера 2.4 ГГц, обеспечивающий более стабильное и быстрое соединение. Пользователи Windows могут использовать специальные драйверы для переназначения клавиш и настройки дополнительных игровых параметров.

Емкий аккумулятор ёмкостью 7800 мАч обеспечивает впечатляющее время автономной работы: до 70 часов в режиме с активной подсветкой и до 140 часов без подсветки. Удобный 1-дюймовый ЖК-дисплей отображает информацию о состоянии подключения, времени и других данных, а также позволяет выбирать эффекты подсветки. В целом, Xiaomi MK71 Pro — это многофункциональная и стильная клавиатура с отличным соотношением цены и качества.

Источник — xiaomitime

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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