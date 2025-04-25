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Автомобили и мототехника

Насколько прочен Cybertruck в реальном ДТП?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.04.2025
5 Просмотров 0
Насколько прочен Cybertruck в реальном ДТП

Сын знаменитого игрока NBA, Алеха Аринас, попал в серьезное ДТП на электропикапе Tesla Cybertruck ранним утром в четверг. Инцидент произошел, когда Алеха, находясь за рулем Cybertruck, потерял управление и врезался в пожарный гидрант, после чего автомобиль врезался в большое дерево.

Судя по фотографиям с места происшествия, скорость автомобиля в момент столкновения была довольно высокой. Передняя часть Tesla Cybertruck получила значительные повреждения: она практически полностью разрушена, а передние колеса вылетели. Однако, несмотря на это, кабина автомобиля осталась неповрежденной. Передняя стойка не деформировалась, а аккумуляторная батарея, расположенная в нижней части автомобиля, не загорелась в результате удара.

Cybertruck врезался в дерево

В чем секрет Cybertruck?

Этот инцидент подчеркивает эффективность конструкции киберпикапа в плане поглощения энергии удара. Вместе с тем, эксперты отмечают, что Tesla Cybertruck использует уникальную полунесущую конструкцию кузова. Это сочетает в себе лучшие качества несущих и ненесущих типов кузовов, обеспечивая эффективное распределение энергии при столкновении.

Кроме того, в его конструкции широко применяется технология интегрированного литья под давлением. Это позволяет значительно повысить жесткость кузова, улучшить его крутильные характеристики и способность поглощать энергию удара.

Cybertruck конструкция кузова

Стоит отметить, что в феврале текущего года Tesla Cybertruck успешно прошел первые испытания на безопасность при столкновениях, получив максимальную оценку – пять звезд – почти во всех категориях.

В ходе одного из тестов, имитировавшего лобовое столкновение, пикап на скорости 56 км в час врезался в жесткое препятствие. По результатам этого теста, Cybertruck получил общий рейтинг пять звезд, включая пять звезд за безопасность водителя и четыре звезды за безопасность пассажира. Кроме того, автомобиль также получил пять звезд за боковой удар и четыре звезды за защиту при опрокидывании.

Cybertruck тест на столковение

В целом, результаты краш-тестов свидетельствуют о высокой степени защиты водителя и пассажиров в Tesla Cybertruck. Однако, эксперты отмечают, что острые формы кузова Cybertruck могут представлять повышенную опасность для пешеходов в случае столкновения. Этот аспект требует дальнейшего изучения и, возможно, внесения изменений в конструкцию автомобиля для повышения безопасности всех участников дорожного движения.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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