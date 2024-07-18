ТОП-12 Лучшие мультиварки в 2024 году

Лучшая мультиварка — это полезный бытовой прибор, который делает процесс приготовления блюд более простым и быстрым.

В наше время кулинария является одним из самых популярных и востребованных хобби. Однако, современный ритм жизни не позволяет потратить много времени на приготовление сложных блюд Именно поэтому мультиварки стали незаменимым помощником в кухне для многих людей. Данные устройства обладают множеством функций, позволяющих готовить разнообразные блюда быстро и вкусно.

18.07.2024 Обновление В рейтинг лучших мультиварок добавлена модель от Polaris.

Сегодня на рынке представлено множество брендов, выпускающих мультиварки, что делает выбор оптимальной модели еще более сложным. Именно поэтому этот рейтинг лучших мультиварок является очень важным и полезным для всех, кто хочет приобрести качественное устройство для кухни.

Данный рейтинг позволяет ознакомиться с характеристиками и особенностями разных мультиварок, выбрать оптимальное соотношение цены и качества, а также узнать мнение экспертов и пользователей об устройствах.

В данном рейтинге представлены как бюджетные модели, так и более дорогие с более продвинутыми функциями. Выбирая мультиварку из этих моделей, каждый сможет выбрать оптимальный вариант и создавать свои любимые блюда быстро и качественно. Надеемся, что данный рейтинг поможет вам сделать правильный выбор и использовать мультиварку в своей кухне максимально эффективно.

1 Polaris PMC 5020 WI-FI IQ Home Лучшая мультиварка в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Чаша: 5 л, с антипригарным покрытием Daikin

Программы: выпечка, крупа, суп, йогурт, холодец, тушение, варенье, плов, жарка, молочная каша, варка на пару, творог, овсянка, разогрев

Особенности: управление по Wi-Fi, отложенный старт, поддержание тепла, ручная установка температуры

Мощность: 750 Вт

Управление: электронное Плюсы Управление по Wi-Fi

Приятный дизайн

Удобная конструкция

Можно добавлять рецепты и делиться ими

Много режимов

Выгодная цена Минусы У чаши нет ручек

Кроме очевидных плюсов, которые несет за собой в два раза более низкая цена, чем у конкурентов, в этой мультиварке есть масса других достоинств. Благодаря классической конструкции у прибора не подскакивает крышка при нажатии кнопки открытия, чем грешит та же REDMOND RMC-M90. Я долго пользовался REDMOND и этот нюанс меня напрягал — крышку надо не забывать придерживать или она будет с размаху биться о стену. Здесь такого неудобства нет.

Да, Polaris PMC 5020 выглядит менее современно, но производитель постарался добавить изюминки в этом серебристом дизайне, и внешний вид у мультиварки симпатичный и подойдет к любой кухне, как в классическом, так и в стиле модерн. При желании можно выбрать черное цветовое решение — у него даже более красивый, космический вид.

Впрочем, нас больше всего волнует, чтобы устройство шагало в ногу со временем с точки зрения функционала, и здесь все замечательно, начиная с того, что мультиваркой можно управлять не вставая с дивана, по Wi-Fi. В наличии также все необходимые хозяйке функции, в том числе отложенный старт (незаменимый для утренней каши) и подогрев. На выбор предлагается 14 программ, но если вам их не хватает, можно добавить свой рецепт в подборку. Экран большой и яркий, с белыми обозначениями, и их банально лучше видно, чем желтые.

Нам также понравилось качественное антипригарное покрытие чаши японского производства, которое призвано сделать процесс готовки и ухода за устройством максимально приятным. Polaris PMC 5020 WI-FI IQ Home — лучший вариант вложения средств в мультиварку на сегодня.

2 REDMOND RMC-M90 Достойная альтернатива

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Чаша: 5 л с керамическим покрытием

Программы: мультиповар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, крупа

Особенности: 3D нагрев, отложенный старт, поддержание тепла, регулировка времени приготовления, Sous-Vide

Мощность: 860 Вт

Управление: электронное Плюсы Стильный дизайн

Простота эксплуатации

Керамическая чаша Минусы Выкипает молоко при приготовлении каши

Эта модель позволит вам автоматизировать процесс приготовления блюд. Она имеет небольшие размеры и занимает не так много места на кухне. Может прекрасно вписаться в любой интерьер. REDMOND RMC-M90 заменит вам духовку, плиту, пароварку и даже йогуртницу. Мультиварка имеет несколько автопрограмм, с помощью которых можно готовить различные блюда.

Чаша сделана из металла и покрыта керамикой. Она устойчива к механическим воздействиям. Ее вместительность составляет 5 л, так что вы сможете готовить несколько порций для большой семьи. Есть ЖК дисплей с сенсорной панелью, созданный по технологии MOTouch. Функция отсроченного старта позволяет получать готовые блюда к указанному времени. Вы можете загрузить все необходимые продукты вечером, а с утра насладиться свежеприготовленным ужином.

В комплекте есть книга рецептов. Управление понятное и наглядное. Все режимы подписаны, на кнопках есть подсказки. На дисплее отображаются настройки и время, которые остаются до конца программы. Звуковой сигнал оповестит вас, когда блюдо будет готово.

2 Tefal RK807D32 Лучшая премиальная мультиварка

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Чаша: 5 л

Программы: мультиповар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, паста, тесто, крупа

Особенности: отложеный старт, поддержание тепла, индукционный нагрев, регулировка времени приготовления

Мощность: 1200 Вт

Управление: электронное Плюсы Быстро нагревается

Красивый дизайн

Удобство использования Минусы У чаши нет ручек

Это мультиварка, имеющая индукционный нагрев. Она прекрасно подойдет для приготовления как повседневных, так и особенных блюд. Чаша имеет вместительность 5 л и покрыта антипригарным слоем. Пользователям доступно 44 программы, среди которых есть программы для десертов, выпечки, пельменей, супов.

Крышка имеет специальные отверстия, через которые выходит пар. Модель очень удобная в эксплуатации. В ней предусмотрена опция отложенного старта. Управление электронного типа. На кнопках есть текстовые подсказки. На дисплее высвечивается необходимая информация о времени и режиме работы.

Корпус сделан из прочного и износостойкого пластика, устойчивого к длительному нагреву. Модель работает от электрической сети. При необходимости кабель можно отсоединить. Пища в этой мультиварке не пригорает. Вы получите вкусные блюда, при этом у вас не возникнет сложностей с отмыванием стенок.

3 Kitfort KT-205 Лучшая доступная медленноварка

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Чаша: 1.5 л с керамическим покрытием

Программы: молочная каша, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, крупа

Особенности: поддержание тепла

Мощность: 150 Вт

Управление: механическое Плюсы Компактная

Удобная

Легко моется Минусы Нет таймера

Это медленноварка, имеющая широкую сферу применения. Она сделана из двойного корпуса, в котором находятся нагреватели, а также кастрюля из керамики с крышкой. Техника способна готовить в диапазоне от 60 до 120 градусов. За счет такого температурного диапазона вода практически не испаряется, а тушение продуктов происходит в своем соку, при этом сохраняются ценные витамины.

В этой модели вы сможете приготовить жаркое, варенье, кашу и даже сгущенное молоко. В процессе готовки продукты не потребуется переворачивать или помешивать. Вы сможете заниматься собственными делами, а вечером получить готовый ужин. Кастрюля вмещает 1,5 л. Техника компактная и не занимает много места на кухне. При этом ее достаточно, чтобы приготовить еду на большую семью.

4 REDMOND RMC-M22 Отличная многофункциональная мультиварка

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Чаша: 5 л с керамическим покрытием

Программы: мультиповар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, крупа, пастеризация

Особенности: отложеный старт, поддержание тепла, регулировка времени приготовления

Мощность: 860 Вт

Управление: электронное Плюсы Удобство использования

Керамическая чаша

Экономит электроэнергию Минусы Короткий шнур

Нет ручек на чаше

Это оригинальная и мощная мультиварка, имеющая прочный металлический корпус и большое количество различных функций. Она отличается хорошей вместительностью и красивым дизайном, дополнена программой «Мультиповар», позволяющей готовить блюда по собственному рецепту и выставлять требуемую температуру и время приготовления.

Эта программа особенно понравится сторонникам здорового питания. С помощью нее можно готовить блюда при невысокой температуре и с ограничением поступления воздуха. За счет такой щадящей обработки продукты сохраняют ценные вещества, при этом получаются вкусными и сочными.

Есть десять режимов, а также опция разогрева, отсроченного старта. Функция «Мастершеф Лайт» позволяет менять температуру на выбранной программе. Есть функция автоотключения подогрева. Она пригодится, если вы оттаиваете тесто или делаете йогурт. Чаша вмещает 5 л и имеет антипригарное покрытие из керамики.

5 Polaris PMC 0489IH Эффективная и практичная мультиварка

8.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Чаша: 4 л с тефлоновым покрытием

Программы: мультиповар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, крупа

Особенности: отложеный старт, поддержание тепла, индукционный нагрев, регулировка времени приготовления, Sous-Vide

Мощность: 1250 Вт

Управление: электронное Плюсы Стильный дизайн

Функция индукционного нагрева

Чаша легко моется Минусы Тяжелая

Это мультиварка, имеющая нестандартный корпус в форме овала белого цвета. Чаша вмещает в себя 4 л и имеет антипригарное покрытие. Оно устойчивое к царапинам и безопасное для здоровья. Чаша легко моется в посудомоечной машине.

Есть индукционный нагрев, обеспечивающий быстрое и равномерное нагревание продуктов, что создает эффект русской печи. Предусмотрено 57 встроенных программ. На дисплее высвечивается вся необходимая пользователю информация.

Управление электронного типа. Есть функция отсроченного старта до суток. Вы можете заложить в чашу продукты, а с утра получить готовый завтрак.

Эта техника помогает готовить бобы, каши, варенье, йогурты и другие блюда. Есть опция приготовления на пару, которая понравится любителям здорового питания. В комплекте имеется пароварка, лопатка и половник, а также мерный стаканчик.

6 REDMOND RMC-PM380 Лучшая скороварка/мультиварка

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Чаша: 6 л с тефлоновым покрытием

Программы: мультиповар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, фритюр, тесто, крупа, пастеризация

Особенности: отложеный старт, поддержание тепла

Мощность: 1000 Вт

Управление: электронное Плюсы Объемная чаша

Функция скороварки

Простота использования Минусы Тяжелая

Это техника, имеющая высокую мощность и вместительную чашу. Она является прибором «2 в 1» и совмещает в себе мультиварку и скороварку. Блюда в ней готовятся быстро и сохраняют в себе максимум полезных витаминов. У функции «Мастершеф Лайт» есть более тысячи настроек к каждой из программ, поэтому вы можете установить необходимую температуру в процессе готовки. В модели предусмотрено 14 встроенных программ. Есть функция смены уровня давления, разогрева, отложенный старт и т.д. Все они просто незаменимы для повседневного использования.

Программа «Вакуум» понравится кулинарам с опытом, с помощью нее можно готовить по технологии су-вид. Блюда томятся в течение нескольких часов при невысокой температуре, при этом к ним исключен доступ воздуха. Это помогает готовить продукты бережно и не терять в них полезные вещества.

Прибор безопасный в использовании, имеет систему контроля температуры, термоизоляцию корпуса, систему автоотключения. Также имеется блокировка крышки и 4 степени защиты. Управление простое, с ним разберется любой пользователь. На дисплее высвечиваются все необходимые параметры. В комплекте есть книга на 120 рецептов.

7 Polaris PMC 5016 ADG Лучшие отзывы покупателей

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Чаша: 5 л с керамическим покрытием

Программы: молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, паста, крупа

Особенности: отложеный старт

Мощность: 860 Вт

Управление: электронное Плюсы Простое меню управления

Большая чаша

Много программ Минусы Маленькая книга рецептов

Это небольшая по размеру модель от производителя Polaris. Она имеет 14 встроенных программ, которые позволят вам готовить блюда любого вида: каши, супы, пироги и т.д.

Чаша имеет антипригарное покрытие из керамики и дополнена ручками. Она вмещает в себя 5 л, так что вы сможете готовить несколько порций на большую семью.

В корпусе имеется стеклянное окошко, через которое можно следить за процессом готовки. Модель дополнена таймером с отсроченным стартом на 24 часа, у вас будет возможность готовить еду к обозначенному времени. В комплект включены различные аксессуары.

8 REDMOND RMC-03 Компактная мультиварка с большим набором функций

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Чаша: 2 л с керамическим покрытием

Программы: мультиповар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, йогурт, крупа

Особенности: отложеный старт, поддержание тепла, регулировка времени приготовления

Мощность: 350 Вт

Управление: электронное Плюсы Компактная

Несколько программ

Приложение с рецептами Минусы Короткий шнур

Небольшая мультиварка, имеющая большой выбор функций. Она создана специально для родителей, имеющих грудных детей. В ней можно готовить каши и супы для малышей, а также стерилизовать бутылочки, пастеризовать молоко, подогревать детское питание.

Есть книга с рецептами для малышей. Из нее вы узнаете, как готовить крем-супы, каши, пюре из фруктов и паштеты. В чашу входит 2 л, в ней можно готовить блюда маленькими порциями. Она имеет антипригарное покрытие, так что продукты не подгорят, даже если вы практически не используете масло. Функция «Мастершеф» помогает устанавливать необходимые настройки температуры, контролировать работу устройства. Есть функция отсроченного старта.

Панель управления блокируется и защищается от сбоя настроек. Звуковой сигнал можно отключить, чтобы не разбудить малыша.

9 Polaris PMC 0521 IQ Home Умная мультиварка, работает с Алисой

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Чаша: 5 л

Программы: выпечка, жарка, крупа, молочная каша, плов, холодец

Дополнительные функции: отложенный старт, поддержание тепла

Особенности: антипригарное покрытие чаши, дисплей, регулировка температуры

Мощность: 750 Вт

Управление: электронное Плюсы Управление по Wi-Fi

Простая в использовании

Много режимов Минусы Иногда может глючить

Мультиварка Polaris PMC IQ Home — отличный выбор для тех, кто хочет удобное решение для готовки. Она имеет превосходный дизайн и удобные кнопки для выбора нужной настройки. Мультиварка обладает большим количеством программ для готовки мяса, рыбы, овощей, каш и многое другое. Функция «Мультикухня» позволяет приготовить различные блюда в нескольких режимах, используя только один прибор.

Инновационная функция «рецепт на экране» позволяет выбирать блюда из базы данных, расположенной на экране мультиварки, что делает приготовление еды очень простым и быстрым. Мультиварка легко разбирается и моется, обеспечивая удобство в использовании. Если вы ищете высококачественный продукт с многими функциями и простотой использования, то мультиварка Polaris PMC IQ Home именно то, что вам нужно.

10 Moulinex CE 500E32 Скороварка/мультиварка с хорошим набором функций

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Чаша: 5 л с керамическим покрытием

Программы: мультиповар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, крупа

Особенности: отложеный старт, поддержание тепла, регулировка времени приготовления

Мощность: 1000 Вт

Управление: электронное Плюсы Вместительная чаша

Высокое качество сборки

Легко моется Минусы Короткий шнур

Эта мультиварка станет прекрасным помощником хозяйке. Она имеет 21 встроенную программу приготовления блюд. Есть опция отсроченного старта, так что вы сможете заложить продукты в чашу и выставить необходимое время готовки.

Функция «Мультиповар» позволит вам готовить изысканные угощения. Чаша имеет вместимость 5 л и антипригарное покрытие. Пища в ней не прилипает к стенкам, а чаша легко моется. Управление электронное и простое, с ним разберется любой пользователь.

Корпус металлический. На панели расположено два сенсора, так что вы сможете точно контролировать температуру блюда. Автоматические программы предлагают широкие возможности приготовления различных блюд, в том числе тушение мяса с сохранением его внешней структуры и сочности.

11 REDMOND RMC-M36 Доступная модель со всеми необходимыми функциями

7.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Чаша: 5 л

Программы: мультиповар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, паста, крупа

Особенности: отложеный старт, поддержание тепла, регулировка времени приготовления, Sous-Vide

Мощность: 700 Вт

Управление: электронное Плюсы Надежность

Удобство использования

Много функций Минусы Короткий шнур

Этот прибор поможет полностью автоматизировать приготовление пищи. Его корпус выполнен из нержавеющей стали и пластика высокого качества. Материал отличается высокой прочностью и износостойкостью. Чаша имеет антипригарное покрытие и вмещает в себя 5 л, этого вполне хватает, чтобы приготовить еду на большую семью

Есть функция отсроченного старта, которая позволяет приготовить завтрак, обед и ужин. Вам достаточно подготовить необходимые продукты, уложить их в чашу, выбрать режим и время начала готовки. К окончанию программы вы получите готовое блюдо. Пользователь может готовить пищу по собственным рецептам, меняя режим, а также температуру.

Панель управления понятная и представлена кнопками. На дисплее показывается основная информация об основных параметрах. Есть 16 встроенных программ, которые помогают варить, обжаривать и тушить продукты. Эта модель позволяет готовить даже творог и йогурт, обрабатывать посуду для домашних заготовок.

В комплекте есть книга с 50 рецептами, среди которых есть рецепты для малышей. Также есть таблица калорийности. Дополнительно прилагаются полезные аксессуары.

12 Tefal CY621D32 Самый узнаваемый кухонный бренд

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Чаша: 4.8 л с керамическим покрытием

Программы: мультиповар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, паста, крупа

Особенности: 3D нагрев, отложеный старт, поддержание тепла, регулировка времени приготовления, Sous-Vide

Мощность: 1000 Вт

Управление: электронное Плюсы Небольшой размер

Высокое качество сборки

Функция отсроченного старта Минусы Долго набирает давление в режиме скороварки

Это мультиварка-скороварка, имеющая широкий функционал и позволяющая экономить время хозяйки. За счет нее можно приготовить большое разнообразие вкусных блюд. Чаша вмещает в себя 4,8 л. Так что вы сможете делать большие порции. Антипригарное покрытие не позволяет продуктам прилипать к стенкам.

Модель обеспечивает 3D-нагрев, за счет чего поверхность чаши нагревается быстро, что ускоряет приготовление продуктов. Есть 32 встроенные программы, а также опция отсроченного старта. Вы сможете настроить необходимое время, к которому вам нужно получить готовое блюдо. Как только процесс приготовления завершится, можно будет включить режим поддержания температуры.

Управление удобное, оно осуществляется за счет кнопок, находящихся на лицевой панели. Модель имеет мощность 100 Вт. Корпус обладает инновационной конструкцией и имеет герметичную крышку, что гарантирует безопасность эксплуатации. Он выполнен из металла и пластика. Уникальная форма чаши поддерживает нормальную циркуляцию воздуха и создает эффект русской печи. Приготовление блюд под давлением не только ускоряет процесс, но и позволяет получать сочные и мягкие продукты.