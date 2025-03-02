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Tecno представит умные очки AI Glasses на MWC 2025

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.03.2025
4 Просмотра 0
Tecno представит умные очки AI Glasses на MWC 2025

Tecno готовится к выставке MWC 2025 в Барселоне, где представит пару умных очков с искусственным интеллектом. Эти очки называются Tecno AI Glasses и AI Glasses Pro, и они обещают быть такими же легкими, как обычные солнцезащитные очки, при этом предлагая множество интеллектуальных функций. Кроме того, Tecno планирует показать эти очки вместе со своей новой серией смартфонов Camon 40, Spark Slim и ноутбуком Megabook S14 на MWC 2025, которая пройдет с 3 по 6 марта.

Очки Tecno AI и AI Glasses Pro отличаются оправой, изготовленной из легких композитных материалов и алюминиевого сплава. Они будут доступны в двух стилях: «авиатор» и с оправой для бровей. И хотя очки выглядят как обычные, они поддерживают различные функции на основе искусственного интеллекта.

Tecno AI Glasses

Модель Tecno AI Glasses имеет встроенную камеру для поддержки различных программных функций. Pro-версия также оснащена AR-дисплеем, который позволяет пользователям видеть навигационные инструкции в режиме реального времени и другую полезную информацию.

Обе модели умных очков имеют встроенного AI-помощника, который поддерживает голосовые команды и управление касанием дужки. С помощью этого помощника можно просматривать заметки, памятки и расписание. Кроме того, очки умеют распознавать объекты, кратко излагать информацию, предоставлять туристические справки и давать рекомендации.

Пока неизвестно, как именно будут работать эти очки. Однако Tecno обещает показать все их возможности на MWC 2025. Тогда же компания поделится подробностями о ценах и доступности.

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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