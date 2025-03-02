Названы самые популярные восстановленные смартфоны

В последнее время рынок новых смартфонов показывает признаки замедления роста, особенно когда речь заходит о флагманских моделях с их высокими ценами. Зато рынок подержанных и восстановленных смартфонов, наоборот, демонстрирует активный рост по всему миру.

Восстановленные смартфоны – это бывшие в употреблении устройства, которые привели в порядок, заменили изношенные детали и предлагают по более низкой цене. По сути, это подержанные телефоны, которые стараются довести до состояния новых.

Интересно, что лидером этого сегмента является Apple. Вопреки распространенному мнению о доминировании Samsung на рынке новых устройств, именно iPhone пользуются наибольшим спросом среди покупателей восстановленных смартфонов. В первом квартале 2024 года каждая третья покупка восстановленного телефона пришлась на iPhone (32,4%). При этом, пользователи чаще выбирают не самые новые модели, а, например, iPhone 11, выпущенный несколько лет назад.

Вместе с тем, Samsung занимает второе место по популярности на рынке восстановленных смартфонов, с долей 31,1%. В начале 2024 года наибольшим спросом пользовались бюджетные и среднебюджетные модели, такие как Galaxy A10, A12 и S20 FE.

Китайские производители тоже не отстают, постепенно увеличивая свою долю на рынке восстановленных смартфонов. Так, Vivo, Oppo и Xiaomi занимают 3 процента рынка. За ними следует бывший гигант Huawei и Motorola с долей в 2 процента.

Кроме того, аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса на подержанные смартфоны, при этом Apple сохранит лидирующую позицию благодаря возможности сэкономить при покупке. Важным фактором является и желание приобрести модель прошлого поколения, которую уже не производят.

В целом, рынок восстановленных смартфонов предлагает интересную альтернативу покупке новых устройств, позволяя сэкономить и получить доступ к флагманским моделям прошлых лет.