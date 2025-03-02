Система e-Taste позволит пробовать еду в VR-играх на вкус

Представьте, что виртуальная реальность становится настолько реалистичной, что вы можете не только видеть и слышать, но и чувствовать вкус. Ученые из Университета штата Огайо разработали систему под названием e-Taste, которая позволяет ощутить вкус продуктов и напитков прямо на языке, даже если вы находитесь за сотни километров от них.

Как это работает?

Система e-Taste состоит из двух частей: датчика вкуса и приемника. Датчик, оснащенный специальным пластырем, умеет распознавать основные вкусовые свойства: горький, соленый, кислый, сладкий и умами. В ходе экспериментов датчик определял концентрацию глюкозы и глутамата в лимонаде.

Затем данные передаются на приемник, который находится в лаборатории. Приемник содержит пластырь для языка и насос, подключенный к резервуару с растворами. Когда система активируется, жидкость подается через гелевую систему на язык, создавая ощущение реального вкуса. Интенсивность вкуса можно регулировать, изменяя количество жидкости, подаваемой насосом. Участники испытаний, носившие приемник, смогли почувствовать вкус лимонада и других продуктов.

Зачем это надо?

Эта технология открывает новые возможности не только для игр в виртуальной реальности, делая их более захватывающими, но и для помощи людям с ограниченными возможностями, например, тем, кто потерял вкус из-за травм мозга или COVID-19. Кроме того, e-Taste может быть полезен для определения и дегустации продуктов в экстремальных условиях, онлайн-покупок, дистанционного обучения, контроля качества продуктов и удаленного анализа вкусовых ощущений врачами. Команда протестировала e-Taste по двум сетевым протоколам: ближнего радиуса действия (до 200 метров) и дальнего радиуса действия (через интернет).

В будущем команда планирует уменьшить размер комплекта e-Taste и экспериментировать с другими способами доставки вкусовых веществ, например, с использованием отдельных мешочков с водой и вкусовой жидкостью. Также планируется разработать систему очистки трубки, соединенной с языком, чтобы избежать смешивания вкусов.

Несмотря на то, что это не первая попытка добавить вкус в виртуальную реальность, система e-Taste демонстрирует возможность удаленной передачи реалистичного вкуса на язык. Ранее компания OVR представила носимый комплект Ion 3 для XR-оборудования, который может создавать сотни ароматов, а ученые из Гонконга и Китая разработали носимый датчик запахов.

Помимо лимонада, команда протестировала систему с использованием химических веществ, имитирующих вкус торта, жареного яйца, кофе и рыбного супа. Анализ смешанных вкусов проводился с использованием системы под названием Digital Cup. Вместе с тем, задержка передачи данных составила 0,3 секунды для ближнего радиуса действия и 1,4 секунды для дальнего радиуса действия, а время отклика датчика составило около 10 секунд.

Система e-Taste — это важный шаг на пути к созданию реалистичной метавселенной, где пользователи смогут ощущать вкус виртуальной еды и напитков.

Источник — science