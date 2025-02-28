Tecno выпустит самый тонкий смартфон в мире Spark Slim

В 2025 году производители смартфонов, похоже, соревнуются в создании самых тонких устройств. Ранее мы видели Samsung Galaxy S25 Edge с элегантным дизайном, и ходят слухи, что Apple скоро выпустит iPhone 17 Air. Tecno также решила не отставать от тренда, представив концептуальный телефон Spark Slim на выставке MWC 2025.

По заявлению Tecno, толщина Spark Slim составляет всего 5,75 мм, что делает его самым тонким смартфоном в мире. Несмотря на такую изящность, телефон оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч, что даже больше, чем у Galaxy S25 Ultra с его 8,2 мм.

Характеристики Tecno Spark Slim

Устройство имеет 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Кроме того, Tecno заявляет, что пиковая яркость экрана достигает 4500 нит, что обеспечит отличную видимость даже при ярком солнечном свете.

Зачастую тонкие смартфоны жертвуют временем автономной работы ради дизайна, но Tecno утверждает, что Spark Slim избегает этой проблемы благодаря аккумулятору высокой плотности и быстрой зарядке мощностью 45 Вт. Внутри установят восьмиядерный процессор, хотя Tecno пока не раскрывает конкретную модель чипа.

На задней панели Spark Slim заняла свое место двойная 50-мегапиксельная камера, а на передней панели – 13-мегапиксельная камера для селфи. Tecno также добавила изящную полоску вокруг задних камер для придания дополнительного стиля.

По словам компании, приоритет отдавался как долговечности, так и легкости, с использованием переработанного алюминия и нержавеющей стали. Дизайн Spark Slim, безусловно, привлекает внимание, особенно модуль камеры.

Камера выполнена в виде горизонтальной таблетки, но вместо обычных центрированных датчиков две камеры расположены в дальнем левом и правом углах. Внешний вид несколько напоминает рендеры iPhone 17 Air.

Tecno планирует продемонстрировать телефон на своем стенде на выставке MWC 2025, котрая пройдет с 3-6 марта 2025 года в Барселоне.