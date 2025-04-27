Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Судьба iPhone 17e под вопросом, несмотря на успех iPhone 16e
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Судьба iPhone 17e под вопросом, несмотря на успех iPhone 16e

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.04.2025
8 Просмотров 0
Судьба iPhone 17e под вопросом, несмотря на успех iPhone 16e

Успех iPhone 16e, привлекательного смартфона по цене от $599, объясняется не только доступностью, но и значительно улучшенным дизайном и функциями по сравнению с предыдущим iPhone SE 3. Именно этот прогресс позволил Apple занять лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов в первом квартале 2025 года.

Стоит ли ждать iPhone 17e?

В связи с триумфом iPhone 16e, логично было бы ожидать выхода iPhone 17e в следующем году. Однако, по последним данным, Apple еще не приняла окончательного решения. Учитывая популярность iPhone 16e, кажется очевидным, что выпуск преемника пойдет на пользу Apple. Но все не так просто, как кажется.

Возможные причины сомнений Apple

Основная причина колебаний Apple заключается в том, что iPhone 17e, скорее всего, будет лишь небольшим улучшением по сравнению с iPhone 16e. Это может негативно сказаться на его популярности, так как отсутствие значительных изменений может оттолкнуть покупателей.

В отличие от iPhone 16e, который существенно отличался от SE 3, 17e, по слухам, будет иметь незначительные изменения в технических характеристиках. Apple, вероятно, не будет вкладывать большие ресурсы в изменение дизайна 17e, который, скорее всего, останется таким же, как у iPhone 16e. Единственное заметное улучшение может заключаться в использовании переработанного чипа A19.

Что может предложить Apple?

Несмотря на сдержанные ожидания, существует вероятность, что Apple добавит поддержку mmWave или беспроводную зарядку MagSafe в 17e. К сожалению, на данный момент эта информация не подтверждена, поэтому нам остается ждать дальнейших новостей.

Мнение экспертов

Марк Гурман из Bloomberg, известный своими точными прогнозами о продуктах Apple, также подтверждает, что компания пока не определилась с планами относительно iPhone 17e.

Судьба 17e остается неясной. Успех iPhone 16e создал высокие ожидания, но Apple опасается, что незначительные улучшения в новой модели могут не оправдать их. Будем надеяться, что Apple найдет способ сделать iPhone 17e привлекательным для потребителей, добавив новые функции и инновации.

0

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.