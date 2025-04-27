Судьба iPhone 17e под вопросом, несмотря на успех iPhone 16e

Успех iPhone 16e, привлекательного смартфона по цене от $599, объясняется не только доступностью, но и значительно улучшенным дизайном и функциями по сравнению с предыдущим iPhone SE 3. Именно этот прогресс позволил Apple занять лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов в первом квартале 2025 года.

Стоит ли ждать iPhone 17e?

В связи с триумфом iPhone 16e, логично было бы ожидать выхода iPhone 17e в следующем году. Однако, по последним данным, Apple еще не приняла окончательного решения. Учитывая популярность iPhone 16e, кажется очевидным, что выпуск преемника пойдет на пользу Apple. Но все не так просто, как кажется.

Возможные причины сомнений Apple

Основная причина колебаний Apple заключается в том, что iPhone 17e, скорее всего, будет лишь небольшим улучшением по сравнению с iPhone 16e. Это может негативно сказаться на его популярности, так как отсутствие значительных изменений может оттолкнуть покупателей.

В отличие от iPhone 16e, который существенно отличался от SE 3, 17e, по слухам, будет иметь незначительные изменения в технических характеристиках. Apple, вероятно, не будет вкладывать большие ресурсы в изменение дизайна 17e, который, скорее всего, останется таким же, как у iPhone 16e. Единственное заметное улучшение может заключаться в использовании переработанного чипа A19.

Что может предложить Apple?

Несмотря на сдержанные ожидания, существует вероятность, что Apple добавит поддержку mmWave или беспроводную зарядку MagSafe в 17e. К сожалению, на данный момент эта информация не подтверждена, поэтому нам остается ждать дальнейших новостей.

Мнение экспертов

Марк Гурман из Bloomberg, известный своими точными прогнозами о продуктах Apple, также подтверждает, что компания пока не определилась с планами относительно iPhone 17e.

Судьба 17e остается неясной. Успех iPhone 16e создал высокие ожидания, но Apple опасается, что незначительные улучшения в новой модели могут не оправдать их. Будем надеяться, что Apple найдет способ сделать iPhone 17e привлекательным для потребителей, добавив новые функции и инновации.