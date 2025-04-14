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iPhone 16e вывел Apple на первое место по продажам

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.04.2025
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iPhone 16e вывел Apple на первое место по продажам

Согласно последнему отчету Counterpoint Research, Apple впервые заняла первое место по доле мирового рынка смартфонов в первом квартале 2025 года, захватив 19%. Этому успеху способствовал запуск нового смартфона среднего класса – iPhone 16e.

В отчете указано, что стратегия Apple по расширению на развивающихся рынках, а также двузначный рост в Индии, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и Японии, сыграли ключевую роль в достижении лидирующей позиции в первом квартале 2025 года.

Общий рост рынка смартфонов

В целом, мировой рынок смартфонов продемонстрировал положительную динамику в первом квартале 2025 года, увеличившись на 3% в годовом исчислении. Рост был обусловлен восстановлением в регионах Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, а также субсидированным спросом в Китае.

Глобальный рынок смартфонов растет

Анкит Малхотра, старший аналитик Counterpoint Research, отметил, что продажи в январе были особенно сильными благодаря росту спроса в Китае, а также благодаря крупным запускам, таким как iPhone 16e.

Прогнозы на будущее

Однако, несмотря на рост в первом квартале 2025 года, в отчете прогнозируется снижение доли мирового рынка смартфонов в 2025 году в годовом исчислении. Это связано с введенными правительством США пошлинами и обострением торговой напряженности между США и Китаем.

Кроме того, Samsung заняла второе место с долей рынка в 18%. Компания смогла восстановить свои позиции после запуска телефонов серий Galaxy S25 и A. Продажи Galaxy S25 Ultra также показали рост.

Популярные китайские бренды Xiaomi и Vivo также продолжили демонстрировать положительный рост и заняли третье и четвертое места соответственно. OPPO заняла пятое место. Huawei, крупнейший производитель в Китае в первом квартале 2025 года, также показала глобальный рост.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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