iPhone 16e вывел Apple на первое место по продажам

Согласно последнему отчету Counterpoint Research, Apple впервые заняла первое место по доле мирового рынка смартфонов в первом квартале 2025 года, захватив 19%. Этому успеху способствовал запуск нового смартфона среднего класса – iPhone 16e.

В отчете указано, что стратегия Apple по расширению на развивающихся рынках, а также двузначный рост в Индии, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и Японии, сыграли ключевую роль в достижении лидирующей позиции в первом квартале 2025 года.

Общий рост рынка смартфонов

В целом, мировой рынок смартфонов продемонстрировал положительную динамику в первом квартале 2025 года, увеличившись на 3% в годовом исчислении. Рост был обусловлен восстановлением в регионах Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, а также субсидированным спросом в Китае.

Анкит Малхотра, старший аналитик Counterpoint Research, отметил, что продажи в январе были особенно сильными благодаря росту спроса в Китае, а также благодаря крупным запускам, таким как iPhone 16e.

Прогнозы на будущее

Однако, несмотря на рост в первом квартале 2025 года, в отчете прогнозируется снижение доли мирового рынка смартфонов в 2025 году в годовом исчислении. Это связано с введенными правительством США пошлинами и обострением торговой напряженности между США и Китаем.

Кроме того, Samsung заняла второе место с долей рынка в 18%. Компания смогла восстановить свои позиции после запуска телефонов серий Galaxy S25 и A. Продажи Galaxy S25 Ultra также показали рост.

Популярные китайские бренды Xiaomi и Vivo также продолжили демонстрировать положительный рост и заняли третье и четвертое места соответственно. OPPO заняла пятое место. Huawei, крупнейший производитель в Китае в первом квартале 2025 года, также показала глобальный рост.