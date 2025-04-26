Caviar представила iPhone 16 Pro «Spiritual Heritage» стоимостью $9200

Дубайский бренд Caviar, известный своими ультра-роскошными версиями смартфонов, представил новую коллекцию «Spiritual Heritage» для iPhone 16 Pro и Pro Max. Эта серия превращает новейшие iPhone в эксклюзивные произведения искусства, вдохновленные различными духовными традициями.

«Spiritual Heritage»: Коллекция, которая говорит о вас

В коллекцию вошли три уникальных дизайна: Reverence, Medina и OM. Каждый дизайн является отражением определенной религиозной философии и изготовлен из премиальных материалов, включая 24-каратное золото, гранаты и тонкую эмаль. Caviar не просто создает телефоны, а предлагает заявления о стиле, убеждениях и ценностях.

Дизайн, вдохновленный духовностью

Reverence. Дизайн, вдохновленный исламской культурой, выполнен в черно-серебряной гамме с использованием сложной эмалевой работы на титановом медальоне. Геометрические узоры символизируют гармонию и бесконечность, создавая впечатление мощного, но сдержанного устройства.

Caviar Reverence

Medina. Отдает дань традиционному исламскому искусству и архитектуре Ближнего Востока. Золотой рельеф, обрамленный ботаническим узором и украшенный бирюзовым композитным камнем, создает ощущение культурной глубины и изысканности.

Caviar Medina

OM. Вдохновлен буддизмом и индуизмом, символизирует баланс и осознанность. Оранжевый символ в центре, мотив лотоса и 32 граната, встроенные в титановую заднюю панель, создают атмосферу спокойствия и интроспекции.

Caviar OM

Продолжение серии Credo

Коллекция «Spiritual Heritage» является частью более широкой серии Credo от Caviar, в которую входят модели с христианской и иудейской иконографией. Ранее представили телефоны с изображением собора Святого Петра, Моген Давида и Храма Христа Спасителя.

Цена роскоши

Коллекция «Spiritual Heritage» уже доступна для заказа. Цена начинается от $8340 за модель Reverence и доходит до $9200 за модель OM. Специальные выпуски, такие как St Peter’s Basilica, могут стоить до $9630.

Caviar продолжает удивлять своими эксклюзивными и дорогими творениями. Ранее в этом году компания представила iPhone 16 Pro Max стоимостью 100 000 долларов, вдохновленный собором Парижской Богоматери, а также коллекцию ко Дню святого Валентина. Caviar доказывает, что телефон может быть не просто устройством, а настоящим произведением искусства, отражающим индивидуальность и стиль владельца.