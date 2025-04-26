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Caviar представила iPhone 16 Pro «Spiritual Heritage» стоимостью $9200

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.04.2025
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Caviar представила iPhone 16 Pro Spiritual Heritage стоимостью 9200 долларов

Дубайский бренд Caviar, известный своими ультра-роскошными версиями смартфонов, представил новую коллекцию «Spiritual Heritage» для iPhone 16 Pro и Pro Max. Эта серия превращает новейшие iPhone в эксклюзивные произведения искусства, вдохновленные различными духовными традициями.

«Spiritual Heritage»: Коллекция, которая говорит о вас

В коллекцию вошли три уникальных дизайна: Reverence, Medina и OM. Каждый дизайн является отражением определенной религиозной философии и изготовлен из премиальных материалов, включая 24-каратное золото, гранаты и тонкую эмаль. Caviar не просто создает телефоны, а предлагает заявления о стиле, убеждениях и ценностях.

Дизайн, вдохновленный духовностью

Reverence. Дизайн, вдохновленный исламской культурой, выполнен в черно-серебряной гамме с использованием сложной эмалевой работы на титановом медальоне. Геометрические узоры символизируют гармонию и бесконечность, создавая впечатление мощного, но сдержанного устройства.

iPhone 16 Pro Caviar Reverence
Caviar Reverence

Medina. Отдает дань традиционному исламскому искусству и архитектуре Ближнего Востока. Золотой рельеф, обрамленный ботаническим узором и украшенный бирюзовым композитным камнем, создает ощущение культурной глубины и изысканности.

iPhone 16 Pro Caviar Medina
Caviar Medina

OM. Вдохновлен буддизмом и индуизмом, символизирует баланс и осознанность. Оранжевый символ в центре, мотив лотоса и 32 граната, встроенные в титановую заднюю панель, создают атмосферу спокойствия и интроспекции.

iPhone 16 Pro Caviar OM
Caviar OM

Продолжение серии Credo

Коллекция «Spiritual Heritage» является частью более широкой серии Credo от Caviar, в которую входят модели с христианской и иудейской иконографией. Ранее представили телефоны с изображением собора Святого Петра, Моген Давида и Храма Христа Спасителя.

Цена роскоши

Коллекция «Spiritual Heritage» уже доступна для заказа. Цена начинается от $8340 за модель Reverence и доходит до $9200 за модель OM. Специальные выпуски, такие как St Peter’s Basilica, могут стоить до $9630.

Caviar продолжает удивлять своими эксклюзивными и дорогими творениями. Ранее в этом году компания представила iPhone 16 Pro Max стоимостью 100 000 долларов, вдохновленный собором Парижской Богоматери, а также коллекцию ко Дню святого Валентина. Caviar доказывает, что телефон может быть не просто устройством, а настоящим произведением искусства, отражающим индивидуальность и стиль владельца.

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Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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