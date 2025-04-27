DeepSeek R2 бросает вызов GPT-4 Turbo и Google Gemini

Китайская компания DeepSeek, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, готовится к настоящему прорыву в индустрии с выпуском своей новой модели ИИ – DeepSeek R2. По имеющимся данным, производительность этой модели вдвое превосходит предыдущее поколение, достигая впечатляющих 1,2 триллиона операций в секунду.

DeepSeek R2: экономия 97% затрат!

Помимо значительного увеличения производительности, DeepSeek R2 также предлагает существенное снижение затрат. Вместе с тем, разработчики заявляют о снижении транзакционных издержек на целых 97 процентов! Это делает DeepSeek R2 крайне привлекательным и конкурентоспособным решением на рынке ИИ.

DeepSeek R2 позиционируется как прямой конкурент лидерам индустрии, таким как GPT-4 Turbo и Google Gemini 2.0 Pro. Новая модель предлагает весьма привлекательные цены: стоимость обработки миллиона входных токенов составляет всего 0,07 доллара, а генерация миллиона выходных токенов – 0,27 доллара. Это делает новую модель одним из самых доступных решений в области искусственного интеллекта.

Независимость от Nvidia: переход на Huawei Ascend 910B

Важным аспектом разработки DeepSeek R2 является снижение зависимости от американских чипов Nvidia. Новая модель на 82% использует решения Huawei Ascend 910B. Это позволяет компании DeepSeek минимизировать влияние возможных ограничений и эмбарго со стороны США на производительность и доступность своих технологий.

Такой шаг подчеркивает стремление Китая к технологической независимости и созданию собственных, конкурентоспособных решений в области искусственного интеллекта. Вертикальная интеграция позволяет DeepSeek контролировать как аппаратную, так и программную составляющие своих разработок, обеспечивая более гибкое и устойчивое развитие.

DeepSeek R2: новый баланс сил в мировой конкуренции ИИ?

Ожидается, что выпуск новой модели окажет значительное влияние на глобальную конкуренцию в области искусственного интеллекта. Эта модель станет важным шагом для Китая в стремлении снизить зависимость от иностранных технологий и укрепить свои позиции на мировом рынке ИИ.

R2 демонстрирует впечатляющие характеристики, снижает затраты и обеспечивает независимость от американских технологий. Это делает его серьезным конкурентом для существующих лидеров рынка и предвещает новую эру в развитии искусственного интеллекта.