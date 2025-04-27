Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » DeepSeek R2 бросает вызов GPT-4 Turbo и Google Gemini
Интернет и ПО

DeepSeek R2 бросает вызов GPT-4 Turbo и Google Gemini

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.04.2025
10 Просмотров 0
DeepSeek R2 бросает вызов GPT-4 Turbo и Google Gemini

Китайская компания DeepSeek, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, готовится к настоящему прорыву в индустрии с выпуском своей новой модели ИИ – DeepSeek R2. По имеющимся данным, производительность этой модели вдвое превосходит предыдущее поколение, достигая впечатляющих 1,2 триллиона операций в секунду.

DeepSeek R2: экономия 97% затрат!

Помимо значительного увеличения производительности, DeepSeek R2 также предлагает существенное снижение затрат. Вместе с тем, разработчики заявляют о снижении транзакционных издержек на целых 97 процентов! Это делает DeepSeek R2 крайне привлекательным и конкурентоспособным решением на рынке ИИ.

DeepSeek R2 позиционируется как прямой конкурент лидерам индустрии, таким как GPT-4 Turbo и Google Gemini 2.0 Pro. Новая модель предлагает весьма привлекательные цены: стоимость обработки миллиона входных токенов составляет всего 0,07 доллара, а генерация миллиона выходных токенов – 0,27 доллара. Это делает новую модель одним из самых доступных решений в области искусственного интеллекта.

Независимость от Nvidia: переход на Huawei Ascend 910B

Важным аспектом разработки DeepSeek R2 является снижение зависимости от американских чипов Nvidia. Новая модель на 82% использует решения Huawei Ascend 910B. Это позволяет компании DeepSeek минимизировать влияние возможных ограничений и эмбарго со стороны США на производительность и доступность своих технологий.

Такой шаг подчеркивает стремление Китая к технологической независимости и созданию собственных, конкурентоспособных решений в области искусственного интеллекта. Вертикальная интеграция позволяет DeepSeek контролировать как аппаратную, так и программную составляющие своих разработок, обеспечивая более гибкое и устойчивое развитие.

DeepSeek R2: новый баланс сил в мировой конкуренции ИИ?

Ожидается, что выпуск новой модели окажет значительное влияние на глобальную конкуренцию в области искусственного интеллекта. Эта модель станет важным шагом для Китая в стремлении снизить зависимость от иностранных технологий и укрепить свои позиции на мировом рынке ИИ.

R2 демонстрирует впечатляющие характеристики, снижает затраты и обеспечивает независимость от американских технологий. Это делает его серьезным конкурентом для существующих лидеров рынка и предвещает новую эру в развитии искусственного интеллекта.

1

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.