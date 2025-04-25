Смартфоны iPhone 17 получат больше оперативной памяти, но не все

Аналитик Минг-Чи Куо, известный своими точными прогнозами об Apple, поделился информацией о возможных обновлениях оперативной памяти в будущих моделях iPhone 17.

Хорошие и плохие новости

Если вы планируете приобрести iPhone 17 Pro Max, Pro или Air, то вас, вероятно, ждет приятный сюрприз – 12 ГБ оперативной памяти! Это значит, что ваш телефон будет работать быстрее и эффективнее, особенно при запуске требовательных приложений и игр. Изначально предполагалось, что 12 ГБ получит только модель Pro Max, но теперь, похоже, повезет большему числу пользователей.

Базовая модель iPhone 17, скорее всего, останется с 8 ГБ оперативной памяти. Причиной этому, по словам Куо, могут быть ограничения в поставках компонентов. Это значит, что Apple может решить ограничить обновление до 12 ГБ только для более дорогих моделей.

Надежда на iPhone 18

Не стоит расстраиваться, если вы планируете купить базовую модель iPhone. По слухам, вся линейка iPhone 18 будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти! Так что, если для вас важна максимальная производительность, возможно, стоит подождать выхода следующего поколения.

Увеличение объема оперативной памяти, безусловно, повлияет на стоимость компонентов для Apple. По словам Минг-Чи Куо, 12 ГБ DRAM обходится примерно на 50% дороже, чем 8 ГБ. Пока неясно, как это отразится на конечной цене для потребителей. Некоторые эксперты предполагают, что Apple вряд ли захочет снижать свою прибыль, поэтому новые iPhone могут стать немного дороже. Но пока это лишь предположения.

Помните, что вся эта информация – пока только слухи. До официального анонса от Apple ничего нельзя утверждать наверняка. Так что, следите за новостями и ждите официальной информации от Apple!