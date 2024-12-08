Старые модели Pixel получат минимум преимуществ от Android 16 и 17

Недавно мы писали, что Google неожиданно продлила поддержку смартфонов Pixel 6, 7 и Fold. Они получат еще два года обновлений операционной системы. Получается, что Pixel 6, представленный в конце 2021 года, получит обновления до Android 16 и 17. Получается пять лет полноценной поддержки операционной системы, что значительно превышает первоначально заявленные три года.

Google объясняет это решение желанием предоставить пользователям больше времени для перехода на новые модели, не теряя при этом доступа к новым функциям Android. Стоит отметить, что Pixel 6 и 6 Pro изначально должны были получить последнее обновление с Android 15. Но теперь они совместимы с бета-версией Android 16.

Хотя новость о расширенной поддержке это хорошо, важно понимать, что не все новые функции Android будут доступны на старых моделях Pixel. Многие новые функции, особенно связанные с искусственным интеллектом, являются эксклюзивными для последних моделей устройств. Google реализует стратегию, похожую на другие технологические компании, предлагая эксклюзивные возможности для своих самых современных устройств, чтобы стимулировать продажи.

Это не значит, что Android 16 и 17 будут «плохими», просто не все функции, представленные в рекламных кампаниях новых Pixel, будут доступны на старых моделях. С другой стороны, обновления безопасности и стабильности будут по-прежнему предоставляться.

Тем не менее, решение Google о продлении поддержки Pixel 6, 7 и Fold до пяти лет – это показатель ответственности компании перед своими пользователями. Это особенно важно, учитывая, что эти телефоны работают на процессоре Google Tensor, и Google взяла на себя обязательство поддерживать устройства на базе этого процессора в течение длительного времени. Более того, это хороший пример для других производителей смартфонов.

Источник — androidcentral