Google увеличивает срок поддержки Pixel 6, 7 и Fold

Google расширяет поддержку своих смартфонов Pixel 6, 7 и Fold. Теперь они гарантировано получат пять лет обновлений операционной системы и безопасности. Ранее предполагалось только три года. Это означает, что Pixel 6, 6 Pro и 6a получат обновления вплоть до Android 17. Pixel 7, 7 Pro, 7a и Fold — до Android 18.

Отсчет пятилетнего периода начинается с момента появления устройства в американском Google Store. Например, Pixel 6 и 7 Pro, выпущенные в октябре 2021 года, будут поддерживаться до октября 2026 года. Pixel 6a, дебютировавший в июле 2022-го, — до июля 2027 года. Таким образом, Pixel 7 и 7 Pro получат обновления как минимум до Android 18. В 2025 году ожидается два обновления Android. Основное (Android 16) до июня и ещё одно, меньшее, во второй половине года.

Важно отметить, что планшет Pixel Tablet не включён в эту программу расширенной поддержки. Его обновления ограничатся Android 16. Данное изменение позволяет владельцам старых моделей Pixel дольше пользоваться актуальными функциями Android. В обновление также входят новые функции Pixel Drop. Google, начиная с серии Pixel 8, предоставляет 7 лет обновлений для своих смартфонов. Но для более старых моделей, таких как Pixel 6 и 7, программа поддержки была расширена только до пяти лет.

Важно помнить, что эти обновления распространяются постепенно, и сроки их появления зависят от вашего оператора связи и модели телефона. Поэтому не удивляйтесь, если придётся подождать несколько недель, пока обновление доберётся до вашего устройства. Вы получите уведомление, как только оно будет готово к установке. А если хотите проверить наличие обновлений прямо сейчас, то откройте «Настройки», затем выберите «Система» и далее «Обновление ПО». Там вы увидите текущий статус обновления и сможете следовать инструкциям на экране.

Источник — google